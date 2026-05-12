José María Rodríguez Saráchaga sobre la construcción de un líder opositor: “Todavía no hay nada”

En diálogo con Canal E, el analista de discursos políticos José María Rodríguez Saráchaga analizó la crisis de liderazgo en la oposición argentina y aseguró que “todavía no hay nada” consolidado frente al oficialismo.

La oposición argentina atraviesa un escenario de fragmentación y falta de referencias claras, según el análisis de Rodríguez Saráchaga, quien planteó que el peronismo todavía no encuentra una figura capaz de ordenar internamente al espacio. “Todavía no hay nada”, afirmó el especialista, al referirse a la construcción política alrededor de Axel Kicillof.

Para Rodríguez Saráchaga, el gobernador bonaerense enfrenta una dificultad central: no termina de definir su autonomía política respecto de Cristina Kirchner. “Está en el peor de los mundos”, señaló, porque mientras el kirchnerismo duro interpreta señales de ruptura, el peronismo tradicional tampoco lo reconoce como un dirigente completamente alejado de ese sector.

Kicillof y la crisis de liderazgo opositor

El analista sostuvo que la política argentina mantiene una lógica histórica de sucesión interna marcada por fuertes disputas de poder.

En ese sentido, consideró que Kicillof envía mensajes contradictorios: por momentos intenta mostrarse moderado con discursos vinculados al equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, mantiene un tono confrontativo hacia el presidente Javier Milei. “No sale ni por derecha, ni por izquierda, ni por el centro”, resumió.

Rodríguez Saráchaga también explicó el crecimiento de algunas figuras de izquierda como Miriam Bregman. Según indicó, ese avance no responde exclusivamente a una expansión propia de la dirigente, sino a la ausencia de referentes fuertes en otros espacios políticos. “Miriam Bregman crece porque no hay nadie más”, aseguró.

Macri, Milei y el tiempo político perdido

Sobre el vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei, el especialista consideró que el expresidente perdió la oportunidad de negociar una posición de mayor fortaleza luego del triunfo libertario en 2023. “El momento de negociar de Macri era cuando ganó Milei la elección”, afirmó.

Para Rodríguez Saráchaga, el líder del PRO dejó pasar la posibilidad de condicionar políticamente al oficialismo en una etapa en la que La Libertad Avanza todavía tenía escasa estructura parlamentaria. “No negoció en ese momento, no se plantó en ese momento, y después siempre fue tarde”, explicó.

Además, remarcó que la sociedad argentina continúa demandando renovación política y que ese contexto complica las aspiraciones del exmandatario. “Macri es la cara del que ya gobernó en 2015 y que ya perdió con el kirchnerismo en 2019”, concluyó.