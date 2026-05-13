José Castillo: “Se está escondiendo un déficit cuasi fiscal semana tras semana”

El debate por el déficit cero volvió a instalarse en el centro de la escena económica tras los nuevos recortes anunciados por el Gobierno. En ese contexto, el economista José Castillo analizó los límites del esquema fiscal y sostuvo que el superávit proyectado para 2026 aparece cada vez más difícil de sostener.

Según explicó el economista, uno de los principales problemas es la caída de la recaudación tributaria. “Hace ocho meses que los impuestos que reflejan directamente la actividad están cayendo en su recaudación”, afirmó, al referirse al impacto de la desaceleración económica sobre tributos como el IVA y Ganancias.

Castillo remarcó además que las propias medidas impulsadas por el Ejecutivo redujeron ingresos fiscales. “Desapareció el impuesto PAIS, hubo reducciones de impuestos al comercio exterior y eso implica menos recaudación”, señaló.

Menor recaudación y presión sobre el ajuste

El especialista sostuvo que el Gobierno enfrenta una situación compleja porque necesita sostener el superávit mientras disminuyen los recursos tributarios y aumentan las tensiones financieras. En ese sentido, alertó sobre el peso del déficit cuasi fiscal y el crecimiento constante de la deuda de corto plazo. “Se está escondiendo un déficit cuasi fiscal semana tras semana”, aseguró.

Castillo explicó que gran parte de la estrategia oficial se basa en renovar deuda permanentemente mediante capitalización de intereses. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de ese esquema. “Basta que una vez salga mal alguna de estas colocaciones de deuda interna para que inmediatamente el que tiene los bonos vaya a cobrarlos”, indicó.

A su vez, consideró que el margen para seguir recortando gastos públicos comienza a agotarse. “La reducción de gastos está entrando en una zona muy compleja”, afirmó, y mencionó particularmente el deterioro en infraestructura y los recortes en áreas sensibles.

El límite político y económico de la motosierra

Durante la entrevista, Castillo también cuestionó la viabilidad de sostener el actual programa económico únicamente mediante ajuste fiscal. Aunque reconoció que el Gobierno apuesta a que la baja de impuestos genere más actividad e inversión, advirtió que esos resultados tardarían años en materializarse. “Ese crecimiento de la actividad está concentrado en tres o cuatro sectores y no derrama sobre el resto”, explicó.

En paralelo, sostuvo que la economía argentina enfrenta una fuerte presión por los vencimientos de deuda. “Hay una montaña de vencimientos de deuda de cortísimo plazo que, si no los corre para adelante, no tiene cómo pagarlos”, alertó.

Finalmente, el economista aseguró que el problema requiere una estrategia más precisa y menos agresiva que la aplicada hasta ahora. “Con una motosierra no lo arreglás. Necesitás un bisturí chiquitito”, concluyó.