Eugenio Semino advirtió sobre la crisis jubilatoria: “La sociedad ha naturalizado esta condición”

La situación de los jubilados volvió a instalarse en el centro del debate público tras las declaraciones del defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, quien alertó sobre el deterioro estructural del sistema previsional argentino y el impacto social que genera en millones de personas mayores.

Semino remarcó que actualmente existen más de cinco millones de jubilados que perciben haberes mínimos cercanos a los 460 mil pesos, una cifra muy inferior al costo real de vida. “Tenemos 5 millones de jubilados que están en un haber mínimo de 460.000 pesos, incluido el bono y demás. Con una canasta que cuadruplica esa suma”, sostuvo.

Además, explicó que el problema se agrava por la baja tasa de sustitución salarial. “Cuando una persona deja su actividad y pasa a ser jubilado, cobra la mitad de lo que percibía en su vida activa”, señaló.

Jubilaciones de pobreza y crisis social

Durante la entrevista, Semino cuestionó la falta de reacción política y social frente a la situación de los adultos mayores. “La sociedad ha naturalizado esta condición y el sistema político no lo tiene en agenda”, afirmó.

El especialista indicó que muchos jubilados deben volver a trabajar para sobrevivir. Según detalló, cerca de 700 mil personas mayores continúan ocupando empleos, muchas veces más precarios y peor remunerados que los que tuvieron durante su etapa laboral activa.

También puso el foco en el costo de vida y la imposibilidad de afrontar gastos básicos. “La última canasta del jubilado con gastos de vivienda estaba en 1.800.000 pesos”, explicó, al tiempo que describió la crítica situación habitacional: “El jubilado propietario no puede mantener su departamento”.

PAMI, salud y financiamiento del sistema

Semino alertó además sobre el deterioro del sistema de salud y las dificultades para acceder a prestaciones médicas. “A la crisis en los haberes se suma una brutal crisis sanitaria”, expresó.

En relación con el PAMI y las obras sociales, denunció interrupciones permanentes en la atención y cobros adicionales para acceder a consultas o estudios médicos. “Es gente que pagó por adelantado su atención durante toda una vida y cuando necesita esa prestación, no aparece”, afirmó.

Por otra parte, cuestionó la falta de debate sobre el financiamiento previsional y reclamó discutir nuevas fuentes de recursos. “Tenemos un sistema absolutamente inviable”, sostuvo, y agregó que en Argentina no se debate la incorporación de impuestos sobre la renta financiera, minera o petrolera para sostener las jubilaciones.

Finalmente, el defensor de la tercera edad advirtió sobre el impacto social del ajuste económico. “Estamos viendo una sociedad que excluye cada vez más sectores y que va generando situaciones de violencia”, concluyó.