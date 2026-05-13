Consumo en Argentina: Advierten que cada vez más personas “compran para uno o dos días”

Las ventas minoristas cayeron un 3,2% interanual, según datos de CAME, y el consumo cotidiano en Argentina atraviesa una fuerte transformación. La especialista en consumo, Celeste Sánchez sostuvo que el principal cambio pasa por la manera en la que las personas organizan sus compras diarias y administran sus ingresos.

En ese sentido, explicó: “El consumo de todos los días se volcó de los supermercados y los mayoristas a los almacenes de barrio”. Según detalló, la desaceleración de la inflación modificó las estrategias de compra, ya que ya no resulta necesario realizar grandes compras mensuales para anticiparse a subas de precios.

Sin embargo, advirtió que detrás de este fenómeno también aparece una pérdida del poder adquisitivo. “Mucha gente ya no tiene la cantidad de dinero disponible para poder hacer una compra más grande”, señaló. Por eso, crecen las compras pequeñas, de uno o dos días, y vuelve a tomar relevancia el fiado en comercios de cercanía.

El avance del e-commerce y las nuevas formas de comprar

La especialista remarcó que mientras las ventas presenciales siguen cayendo, el comercio electrónico mantiene un crecimiento sostenido. “Las compras a través de e-commerce son las únicas que suben”, afirmó, al referirse a supermercados, farmacias, indumentaria y plataformas de delivery.

Sánchez destacó que el cambio no responde únicamente a una cuestión económica, sino también a nuevas dinámicas de consumo vinculadas al tiempo y la comodidad. Muchas personas realizan sus pedidos online para aprovechar promociones y luego retiran la compra cuando les resulta conveniente.

En ese marco, explicó que las ventas digitales crecieron cerca de un 30% interanual, muy por encima de la evolución del comercio físico. “La gente en definitiva en algún lado tiene que comprar”, resumió, al señalar que los consumidores priorizan productos esenciales, reducen gastos y cambian marcas para sostener el consumo básico.

El regreso del fiado y el fenómeno Hot Sale

Otro de los fenómenos que describió Sánchez es el regreso del financiamiento informal en almacenes barriales. Según indicó, muchos comerciantes volvieron a ofrecer fiado ante la caída de ventas y la dificultad de los clientes para llegar a fin de mes.

“Hay mucha gente que te dice que para el 12 o el 15 ya no tiene más plata”, sostuvo. Además, explicó que muchas familias ya agotaron el límite de sus tarjetas de crédito y dependen de la confianza con el comerciante del barrio para seguir comprando alimentos y productos básicos.

Respecto al Hot Sale, la especialista reconoció que existen descuentos reales, aunque recomendó comparar precios y revisar el valor previo de los productos. También señaló que muchas marcas están apostando más a la financiación en cuotas que a las rebajas directas. “Quizás el beneficio más grande está en las cuotas”, concluyó.