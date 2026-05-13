Henrik Rehbinder sobre el clima político en EE.UU.: “Hoy se puede hablar en términos racistas con expresiones que antes eran intolerables”

La política estadounidense atraviesa un nuevo capítulo de tensión racial y polarización institucional. En conversación con Canal E, Henrik Rehbinder analizó las consecuencias de un reciente fallo de la Corte Suprema que, según explicó, modifica el equilibrio electoral y afecta directamente la representación de las minorías afroamericanas.

El especialista sostuvo que “hay un regreso hacia el pasado más racista de Estados Unidos”, y vinculó este fenómeno con la reacción política posterior a la presidencia de Barack Obama. Según indicó, desde sectores conservadores se impulsa la idea de que “las minorías se han aprovechado de los blancos”, una narrativa que, afirmó, fortaleció el crecimiento del trumpismo.

La Corte Suprema y el impacto sobre las minorías

Rehbinder explicó que el reciente fallo judicial elimina herramientas históricas de protección electoral establecidas tras la lucha por los derechos civiles en la década de 1960. En ese sentido, remarcó: “Esta elección es la primera de este tipo en 80 años donde no cuenta esta ley de derechos del votante”.

El periodista detalló que la decisión habilita una reorganización de distritos electorales que favorece políticamente al Partido Republicano. Como ejemplo, mencionó el caso de Memphis, Tennessee, donde una ciudad con mayoría afroamericana fue dividida en tres distritos de mayoría blanca, diluyendo el peso electoral de la comunidad negra.

Además, cuestionó la postura del máximo tribunal estadounidense: “La Corte Suprema dice que el racismo ya desapareció y que por eso no se necesita esa protección”, aunque advirtió que las modificaciones impulsadas tras el fallo demuestran exactamente lo contrario.

Rehbinder también subrayó que el clima social cambió drásticamente en los últimos años: “Hoy se puede hablar en términos racistas con expresiones que antes eran intolerables”. Para el especialista, el discurso de victimización de sectores blancos conservadores alimenta la división política y cultural en el país.

Trump, gastos públicos y nuevas polémicas

Durante la entrevista, Rehbinder también se refirió a las recientes controversias alrededor de Donald Trump y una obra impulsada en Washington. Según relató, el presidente decidió intervenir una histórica fuente ubicada entre los monumentos a Lincoln y Washington para pintarla de azul, una decisión que disparó críticas por el aumento de costos y la adjudicación directa del proyecto.

El analista señaló que el presupuesto original pasó de 1,8 millones a 13 millones de dólares y denunció que la contratación se realizó sin licitación. Además, aseguró que la empresa beneficiada mantiene vínculos con negocios relacionados con Trump.

En tono crítico, resumió: “Con el dinero de los contribuyentes es muy generoso”. También explicó que la urgencia de la obra responde a los festejos previstos para el 14 de junio, fecha del cumpleaños de Trump y del inicio de las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos.