Educación financiera: Cuáles son las diferencias entre renta fija y variable

La educación financiera sigue ganando espacio entre los pequeños ahorristas y, en ese contexto, la educadora financiera, Vanesa Plaza explicó cómo funcionan los principales instrumentos del mercado y cuáles son las alternativas más utilizadas para invertir. Durante la entrevista, remarcó la importancia de comprender las diferencias entre renta fija y renta variable antes de tomar decisiones financieras.

“En la renta fija yo sé cuál es el rendimiento y en qué momento me van a pagar de antemano, el momento que compro”, explicó Plaza al definir uno de los conceptos más buscados por quienes se inician en inversiones. Según detalló, este tipo de activos suele ser elegido por perfiles conservadores o personas que buscan generar ingresos mensuales estables.

Fondos comunes y bonos: las opciones para principiantes

La especialista destacó que los fondos comunes de inversión son una de las puertas de entrada más accesibles al mercado de capitales. “Para los principiantes, este es el instrumento. Porque puedo incorporarme al mercado de capitales sin saber nada”, afirmó.

En ese sentido, explicó que estos fondos permiten acceder tanto a instrumentos de renta fija como variable mediante la administración de expertos. “Va a haber alguien que esté asesorando ese fondo de inversión”, señaló, al remarcar que el inversor compra una “cuotaparte” administrada por terceros.

Además, Plaza hizo foco en los bonos soberanos y en los instrumentos ajustados por inflación, como los bonos CER. “Con ese instrumento yo me aseguro que no importa cuánta inflación haya, me van a pagar y un plus”, indicó. También destacó los nuevos bonos emitidos por el Gobierno que ofrecen renta mensual, algo poco habitual en el mercado argentino.

Sin embargo, aclaró que la renta fija tiene limitaciones. “Todo lo que yo sé exactamente lo que me voy a pagar, no tengo como una rentabilidad muy alta”, sostuvo.

ETFs y notas estructuradas: alternativas con mayor volatilidad

Al abordar las inversiones de renta variable, Plaza explicó que estos activos dependen de “la oferta y la demanda” y del contexto económico global. Allí aparecieron los ETFs, instrumentos que agrupan acciones de distintos sectores o países.

“Los ETF son una canasta de activos que están agrupadas por algo”, detalló. Entre los ejemplos más conocidos mencionó el EWZ de Brasil, el FXI de China y el QQQ vinculado al Nasdaq estadounidense.

La analista también habló sobre las notas estructuradas, productos híbridos que combinan características de renta fija y variable. “Es un híbrido donde tengo una partecita de las bondades de la fija, pero el rendimiento de una variable”, explicó.

Según Plaza, este tipo de instrumentos se volvió cada vez más popular entre inversores que buscan retornos superiores. “Podés llegar a tener rentabilidad fija del 20%”, aseguró, aunque aclaró que poseen mayores niveles de volatilidad y ciertas condiciones operativas.