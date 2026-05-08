La inflación de abril fue del 2,6% según el mercado, que no prevé una baja inmediata del IPC

El proceso de desinflación todavía aparece en el radar del mercado, pero con un sendero más lento que el que busca mostrar el Gobierno. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de abril, publicado por el Banco Central, los analistas estimaron una inflación de 2,6% para abril y proyectaron que el índice mensual recién bajaría del 2% en agosto.

El dato es clave porque marca el punto en el que el mercado espera que la inflación vuelva a perforar una barrera psicológica relevante para la política económica oficial. De acuerdo con el REM, el recorrido previsto para los próximos meses es de 2,3% en mayo, 2,1% en junio, 2,0% en julio, 1,8% en agosto, 1,9% en septiembre y 1,8% en octubre.

La Bancaria anunció un paro en el Banco Central y el Hipotecario por despidos y cierre de tesorerías

Es decir, la inflación mensual quedaría en torno al 2% durante buena parte del invierno y recién mostraría una baja más clara a partir del octavo mes del año. En la medición del grupo de analistas que mejor pronosticó esta variable en el pasado —el denominado Top 10— el escenario es incluso más exigente: esperan 2,4% en mayo, 2,3% en junio, 2,4% en julio, 2,1% en agosto, 2,1% en septiembre y 2,0% en octubre.

Otras previsiones de privados para la inflación de abril

Esta semana, en una entrevista televisiva, el ministro de Economía Luis Caputo machacó la idea de que el sendero de desinflación continúa. “En abril vamos a ver una inflación más baja y creemos que eso se va a seguir dando en los próximos meses”, dijo. También sostuvo que, sin déficit fiscal ni emisión asociada, “los precios tienden a converger a la inflación internacional”.

El caso es que los economistas también vienen planteando una baja en el IPC de abril, aunque tal vez más lenta de lo que espera el ministro y muy en consonancia con una demanda planchada.

Para Emilio Botto, jefe de Estrategia en Mills Capital Group, “Es esperable la desaceleración de la inflación en abril tras el 3,4% de marzo, aunque parte de la suba de combustibles, que impactó sobre el cierre del mes, también va a tener arrastre en el dato de abril. Más allá de los ajustes en educación y prepagas, ese componente explica buena parte de la dinámica reciente y su efecto no se agota en un solo mes.”

Desde el IERAL, de la Fundación Mediterránea adelantaron que, si bien fue preocupante el dato de inflación de marzo, "no hay condiciones para que se espiralice, por una demanda debilitada. Abril traerá algún alivio en el IPC (¿será de 2,5 % ese guarismo?), y el interrogante es el momento en el que la variación del índice pueda perforar el 2,0 % mensual, dada la vigencia de mecanismos indexatorios o también por acontecimientos que puedan desanclar las expectativas"; estimaron.

Energía, precios, especulación y crisis

Sobre el enfriamiento de la demanda, la institución que preside María Pía Astori señalan que basta repasar encuestas e indicadores vinculados con la evolución de ventas de distintos tipos de bienes y servicios. "Por caso, el publicado por Scentia, en el que se observan fuertes caídas interanuales en las transacciones de supermercados y autoservicios, guarismos que surgen de comparar con el momentáneo pico registrado 12 meses atrás. En la versión desestacionalizada, elaborada por el investigador de Ieral Jorge Day, en los últimos meses se tiene un aplanamiento de la curva, que podría anticipar un piso, pero en un nivel del orden del 5,0 % por debajo del segundo trimestre de 2025"; explicaron.

La inflación anual esperada volvió a subir

Más allá de la desaceleración mensual esperada, el REM dejó una señal de alerta para el frente nominal: la inflación proyectada para todo 2026 subió a 30,5% interanual, lo que implicó un aumento de 1,4 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior. Para los próximos 12 meses, la previsión quedó en 24,2%, mientras que para los próximos 24 meses se ubicó en 17,4%.

La corrección de la expectativa anual muestra que, aun con una inflación mensual descendente, el mercado todavía ve persistencia en la dinámica de precios. En el informe anterior, los analistas esperaban una inflación menor para diciembre, pero el nuevo relevamiento incorporó un ajuste al alza en la proyección de cierre de año.

El Top 10 también elevó su cálculo para 2026: proyectó una inflación de 33% interanual para diciembre, por encima de la mediana general del relevamiento.

Qué pasa con la inflación núcleo

El REM también relevó las expectativas para la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales. En este caso, los analistas estimaron una suba de 2,6% para abril, con un sendero de 2,3% en mayo, 2,2% en junio, 2,0% en julio, 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1,7% en octubre.

La núcleo también perforaría el 2% recién en agosto. Este dato es relevante porque permite observar la tendencia más persistente de los precios, sin el ruido de los bienes estacionales ni de los precios regulados. Para todo 2026, el mercado proyectó una inflación núcleo de 30,3%, apenas por debajo del 30,5% esperado para el nivel general.

El sendero esperado para la inflación de abril a septiembre 2026

Abril: 2,6%

Mayo: 2,3%

Junio: 2,1%

Julio: 2,0%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Inflación 2026: 30,5%

Inflación núcleo 2026: 30,3%

Fuente: REM de abril 2026, Banco Central.

lr