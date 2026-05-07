El Banco Central compró US$ 35 millones y las reservas se acercan a los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili compró US$ 35 millones.

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En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 45.951 millones, con una suba de US$ 277 millones respecto a la última jornada, explicada por un crecimiento de las cotizaciones de los activos que integran el stock del Central.

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 82 ruedas y suma compras por US$ 7.371 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 220 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 4.786 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 1520 millones".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Con la compra de hoy, el cumplimiento de la meta anual se ubica en 73,7%, si se toman los US$ 10.000 millones como punto de referencia.

Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,6% en abril

Las consultoras relevadas por el Banco Central en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevén que la inflación de abril se ubicará en 2,6% mensual. En caso de cumplirse la proyección, implicaría una desaceleración luego de varios meses de inflación al alza. Para mayo, estimaron un Índice de Precios al Consumidor del 2,3%.

Respecto a la inflación interanual, desde el REM pronostican que llegue al 30,5% en diciembre del 2026, 19,9% en diciembre del 2027 y al 13,3% en diciembre del 2028.

FN