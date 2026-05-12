La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en abril y alcanzó su nivel más alto en tres años, en medio del impacto económico de la guerra en Oriente Medio y del encarecimiento del petróleo. Según informó la oficina de estadísticas, el índice de precios al consumidor se ubicó en 3,8% interanual, en línea con lo esperado por el mercado, pero por encima del 3,3% registrado en marzo y del 2,4% de febrero.

De acuerdo con el cable de AFP, se trata de la suba más pronunciada desde mayo de 2023. El principal factor detrás del repunte fue el precio de la gasolina, que aumentó 28,4% interanual. Sin embargo, el incremento de precios no se limitó a los combustibles: también alcanzó a productos de la canasta del supermercado y a los alquileres, lo que refuerza la preocupación por el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses.

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La presión inflacionaria está directamente vinculada con la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. El conflicto continúa sin una salida clara y mantiene a los precios del petróleo ligeramente por encima de los US$100 por barril, un nivel que golpea sobre los costos de energía, transporte y producción.

El impacto ya se siente en el surtidor. Según el último informe de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) citado por AFP, el galón de gasolina regular —casi 3,8 litros— cuesta en promedio US$4,50 en Estados Unidos, frente a los cerca de US$3 que se pagaban antes del inicio de la guerra.

El dato representa un desafío político para la administración de Donald Trump, especialmente de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre. El gobierno sostiene que las perturbaciones económicas son temporales, pero el repunte inflacionario vuelve a instalar el costo de vida como uno de los temas centrales de la campaña.

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La aceleración del IPC también puede tener impacto sobre las expectativas de tasas de interés de la Reserva Federal. Una inflación más persistente reduce el margen para avanzar con recortes rápidos y obliga al mercado a recalcular el escenario financiero para los próximos meses. En ese contexto, el conflicto en Oriente Medio no solo afecta al precio del petróleo, sino que vuelve a condicionar la política monetaria, los mercados y el bolsillo de los consumidores.

Fuente AFP / lr