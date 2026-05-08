La confianza del consumidor en EE.UU. sufrió un duro golpe por el temor inflacionario

La confianza del consumidor estadounidense cayó en las últimas semanas a un nuevo mínimo histórico, ante la preocupación por el impacto de la inflación en las finanzas personales y las condiciones de compra.

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El índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan descendió a 48,2, desde la lectura de 49,8 en abril. La encuesta fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo.

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Los consumidores esperan que los precios suban a una tasa anual del 4,5% durante el próximo año, levemente por debajo del mes anterior, según el informe publicado el viernes. Para los próximos cinco a diez años, proyectan un alza anual del 3,4%.

La confianza sigue debilitada, ya que la preocupación de los estadounidenses por el costo de vida se ve agravada por el fuerte aumento de los precios de la gasolina. La presión sobre los presupuestos de los hogares representa un riesgo para el gasto de consumo, uno de los principales motores de la economía.

El precio de la gasolina superó los US$4,50 por galón en promedio esta semana por primera vez desde julio de 2022, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense. Esto representa un aumento de más del 50% desde el inicio de la guerra con Irán.

El informe reveló que “alrededor de un tercio de los consumidores mencionó espontáneamente los precios de la gasolina y cerca del 30% mencionó los aranceles”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado. “En conjunto, los consumidores siguen sintiéndose presionados por los costos, liderados por el fuerte aumento de los precios en las gasolineras”.

El indicador de condiciones actuales cayó a 47,8, el nivel más bajo registrado. El índice de expectativas subió por primera vez desde enero.

La percepción de los consumidores sobre su situación financiera actual descendió hasta el nivel más bajo desde 2009. Las condiciones de compra cayeron a un mínimo de cinco meses.

Mientras tanto, el informe laboral de abril mostró que los empleadores sumaron más puestos de lo esperado por segundo mes consecutivo. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 115.000 el mes pasado tras un incremento aún mayor en marzo, marcando el mayor avance en dos meses desde 2024.