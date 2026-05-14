La Libertad Avanza pidió una sesión propia en Diputados y busca anticiparse a la oposición

En una jugada estratégica para recuperar el control de la agenda parlamentaria, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) solicitó formalmente este jueves una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles 20 de mayo a las 10:00. El pedido, encabezado por Gabriel Bornoroni y otros referentes oficialistas, busca adelantarse por apenas una hora a la convocatoria reprogramada por la oposición, lo que obligará a los bloques dialoguistas a definir prioridades y pone en riesgo el quórum de la sesión subsiguiente. El temario oficialista se centrará en la media sanción de la "Ley Hojarasca" y la reforma del Régimen de Zona Fría, dejando fuera, sorpresivamente, la adhesión al Tratado de Patentes (PCT).

Esta maniobra de LLA se concretó una hora antes de la convocatoria impulsada por la oposición para debatir, entre otros temas, la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La jugada parlamentaria no pasó desapercibida. Si el oficialismo consigue reunir quórum primero, la sesión convocada por los bloques opositores para las 11:00 podría quedar sin efecto.

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El plato fuerte del temario será la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa propone derogar normas que el Gobierno considera obsoletas, burocráticas o restrictivas para la actividad económica.

Tras negociaciones en comisiones, el oficialismo aceptó introducir modificaciones al proyecto: finalmente no se derogarán artículos vinculados al financiamiento del Círculo de Legisladores ni de la Federación Argentina de Municipios. Tampoco avanzará la eliminación de la ley que garantiza libre estacionamiento para diputados y senadores nacionales. También quedó afuera del recorte una norma que el sector cooperativista había pedido preservar.

Otro de los proyectos centrales será la modificación del Régimen de Zona Fría, que redefine el esquema de subsidios al gas. La propuesta del Poder Ejecutivo consiguió dictamen exprés esta semana y apunta a limitar los beneficios otorgados en la ampliación aprobada en 2021, impulsada en aquel momento por Máximo Kirchner.

El texto mantiene subsidios para usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero restringe el beneficio en otras zonas incorporadas en los últimos años. En esos casos, solo conservarán descuentos los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

La iniciativa también incluye medidas vinculadas a la deuda de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, modificaciones para el sector hidrocarburífero y la extensión del régimen de incentivo a las energías renovables.

Llamó la atención, sin embargo, la ausencia del proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que había obtenido dictamen favorable esta semana y aparecía como una prioridad del Gobierno en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la administración de Donald Trump. En el oficialismo señalaron que el tema será tratado “más adelante”.

La oposición, por su parte, había decidido levantar la sesión prevista originalmente para este jueves ante la falta de quórum y reprogramarla para el miércoles 20 a las 11:00.

El pedido de sesión del oficialismo fue firmado por los diputados libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado, Facundo Correa Llano, Bertie Benegas Lynch, Carlos Zapata, Santiago Santurio y Lisandro Almirón.

GD