Los dos diputados nacionales de la Coalición Cívica - ARI, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, anunciaron este jueves que su partido se retirará del interbloque Unidos, que integraba junto a Provincias Unidas y Encuentro Federal.

"Hemos decidido otorgarle mayor autonomía e independencia a nuestro bloque parlamentario", anunciaron. Explicaron la decisión argumentando que "responde a la necesidad de representar con absoluta claridad y sin condicionamientos el interés general de los argentinos", y de mantener su "compromiso histórico con la República, la Constitución y la integridad pública", e invocaron "diferencias políticas" en relación a los casos de corrupción que ponen en cuestión al Gobierno.

La Coalición Cívica anunció la ruptura con el interbloque Unidos a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Con 22 integrantes, este interbloque igualaba en número al compuesto por el PRO y la UCR, con el que competía por el lugar de tercera fuerza en la Cámara Baja detrás de La Libertad Avanza y el peronismo. Sus referentes eran Gisela Scaglia por Provincias Unidas, con 18 diputados; Miguel Ángel Pichetto por Encuentro Federal, con dos, y Ferraro por la CC-ARI. A partir de esta ruptura, el PRO y la UCR ocupan el tercer lugar, y Unidos, el cuarto.

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El caso Adorni parte aguas y genera movimientos políticos también en la oposición

Siguiendo el texto del comunicado, puede rastrearse el motivo de esta ruptura hasta la investigación por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y que está generando un terremoto en todo el arco político. "Frente al enorme esfuerzo realizado por la sociedad argentina, resulta especialmente grave que existan funcionarios cuestionados por incrementos patrimoniales y estilos de vida incompatibles con la austeridad que se le ha exigido a la ciudadanía", aseguran.

“Entendemos y respetamos las necesidades y los desafíos que enfrentan quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar y gobernar las provincias, pero creemos que, en el contexto actual que atraviesa la Argentina, es necesario poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, sostienen Ferraro y Frade, aludiendo de forma apenas velada a sus ex compañeros del bloque Provincias Unidas.

Bloque de legisladores de Provincias Unidas

Luego agregan: “La crisis de legitimidad que hoy afecta al gobierno nacional, agravada por las serias sospechas de corrupción que pesan sobre altas autoridades del Poder Ejecutivo, exige una actitud firme y coherente, que sólo podremos sostener plenamente a partir de la autonomía de nuestro bloque parlamentario”. Sus palabras insinúan que sus ahora ex compañeros de bloque podrían ser sensibles a presiones del Gobierno nacional, ligadas a los fondos de coparticipación federal u otros vínculos económicos entre la administración nacional y la de las provincias.

Ferraro preside la comisión que investiga la participación y responsabilidad del presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y otros altos cargos del Poder Ejecutivo en la estafa asociada a la criptomoneda Libra.

Adorni, el salvavidas de plomo

El comunicado invoca "diferencias políticas" y afirma: "En estos tiempos de incertidumbre seremos leales a la Constitución Nacional y a nuestros principios humanistas, actuando con firmeza y claridad política". Sin embargo, también compromete la voluntad de los diputados de la Coalición Cívica - ARI a mantener "el diálogo político construido", y promover "acuerdos y acciones comunes" frente a "cualquier abuso o avasallamiento del poder".

MB/ff