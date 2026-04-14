Patentes: el Gobierno demora tratamiento a la espera de acuerdos

El gobierno de Javier Milei mantiene diferencias sobre el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y choca con la fuerte resistencia por parte de laboratorios nacionales a introducir modificaciones en la normativa vigente, lo que podría implicar un perjuicio para la producción local.

Por un lado, el ala que conduce Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, busca avanzar a todo vapor en la aprobación del tratado y la eliminación de todo tipo de normativa, mientras que hay un "ala política", que modera la celeridad del tratamiento.

Este martes, estaba previsto que se trate en un reunión conjunta de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industrias, pero la misma fue suspendida y se espera que se pueda haber una reunión conjunta la semana próxima.

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El Tratado de Patentes, no están circunscrito únicamente al desarrollo de laboratorios, sin embargo, es la rama de la industria con mayor peso. Algunas voces en los pasillos del Congreso, señalaban que la suspensión de la reunión conjunta se debió justamente a la fuerte presión de los laboratorios nacionales.

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El Tratado de Patentes con EE.UU. se encuentra aprobado en el Senado desde el año 1998 y está trabado, pero en el marco del Acuerdo Comercial firmado entre Argentina y EE.UU. semanas atrás, vuelve a tomar impulso.

A su vez, la ausencia de varios Diputados que se encuentran en viaje a EE.UU. invitados por la organización RAP no colabora con la agenda del oficialismo que en principio tendría que aprobar el Tratado antes de la finalización del mes de abril, según surge del acuerdo comercial firmado meses atrás.

También en EE.UU. se encuentra Alejandro Cacace, el ex diputado de la UCR quien hoy cumple funciones en el ministerio a cargo de Sturzenegger, como Secretario de Desregulación. Cacace será seguramente el encargado de exponer ante las Comisiones de Diputados los beneficios de avanzar en la aprobación del tratado.

Quienes defienden la iniciativa que por ahora no tiene fecha para ser dictaminada, sostienen que habría beneficios personas físicas y para las empresas.

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A nivel de los inventores argentinos (investigadores del CONICET, startups, pymes tecnológicas), hoy están obligados a presentar sus patentes internacionales desde oficinas en el exterior, encareciendo los procesos administrativos.

Además, la ventana de tiempo para evaluar si avanzar o en el patentamiento se extiende a 30 meses (actualmente es de 12 meses) lo que ahorra en gastos y da mejores plazos para decisiones.

Los solicitantes argentinos acceden a reducciones de hasta el 90% en tasas internacionales.

Según explican, Argentina es el único país de América Latina junto con Venezuela que no adhirió al sistema.

Al mismo tiempo se explica que muchos laboratorios argentinos utilizan el tratado para proteger sus desarrollos en el exterior.

El próximo viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará una nueva reunión de la Mesa Política. Allí se trabajará en el diseño de una agenda legislativa que le permita a la Casa Rosada a avanzar en el tratamiento de un acuerdo clave en el marco del alineamiento con los EE.UU.