Horacio Fazio: “El periodismo es el mediador entre los gobernantes y la sociedad”

La creciente tensión entre el presidente y los periodistas abre un nuevo frente político e institucional en Argentina. En este contexto, el analista político Horacio Fazio sostuvo que “el análisis que podemos hacer es justamente poner el foco sobre la posición del propio Milei desde una situación de seguridad y desde una situación de inseguridad”, marcando una dualidad en la estrategia del mandatario.

El especialista señaló que los ataques verbales a la prensa reflejan una debilidad estructural: “la demostración de esa inseguridad viene dado porque, por ejemplo, Milei no da conferencias de prensa”, lo que, según explicó, limita la transparencia y el intercambio abierto con periodistas.

Al mismo tiempo, remarcó que el propio origen mediático del presidente explica parte de su postura actual: “Milei surge como un personaje disruptivo mediático, de panelista, y por lo tanto, no necesitó del periodismo para difundir su figura”.

Ataques a la prensa y construcción de poder

Fazio fue crítico del discurso oficial contra los periodistas y subrayó la gravedad de algunas declaraciones: “estamos hablando de odiar, el odio es una palabra fuerte”, en referencia a expresiones del presidente que apuntan directamente contra el sector.

En ese sentido, interpretó que existe una combinación de factores políticos y personales: “hay de alguna manera también una actitud que podemos caracterizar como soberbia del propio Milei”, al considerar que el mandatario prescinde del rol tradicional de los medios.

Sin embargo, diferenció esta postura de otros funcionarios: “la posición de Adorni responde más a una actitud de soberbia que a un ataque directo al periodismo”, aunque reconoció que el clima general dentro del gobierno tiende a replicar ese tono confrontativo.

El rol del periodismo en la democracia

Fazio defendió el papel central de la prensa en el sistema democrático y enfatizó su función como intermediario: “el periodismo es el mediador entre los gobernantes y la sociedad”, destacando que sin ese vínculo se debilita la transparencia institucional.

Además, alertó sobre las consecuencias de deslegitimar esa tarea: “si no fuera por el periodismo, no se descubrirían situaciones que requieren aparecer a la luz pública”, en alusión al rol investigativo que cumple la prensa.

Finalmente, subrayó las responsabilidades que implica ejercer la función pública: “ser funcionario público significa que muchos actos que serían privados pasan a tener implicancias públicas”, lo que, según explicó, justifica el escrutinio constante por parte de los medios.

