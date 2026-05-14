Los vínculos del DipuTesla de La Libertad Avanza Manuel Quintar con Milagro Sala

Manuel Quintar, el diputado jujeño de La Libertad Avanza que este miércoles llegó al estacionamiento del Congreso de la Nación en una camioneta Tesla Cybertrack valuada en 300 mil dólares, tiene un pasado en el Partido Justicialista de Jujuy que lo vincula con la dirigente Milagro Sala, presa por asociación ilícita y extorsión.

Sala estuvo internada del 27 de junio al 11 de julio de 2022 en la clínica Los Lapachos, propiedad de la familia de Quintar, donde Manuel Quintar es socio gerente junto a sus hermanos. Llegó de urgencia a la terapia intensiva por un cuadro de trombosis venosa. Durante su convalescencia, el entonces presidente Alberto Fernández la visitó y se tomaron una foto.

Alberto Fernández visitó a Milagro Sala en la clínica Los Lapachos, propiedad de Quintar, en junio de 2022.

Según consignó en ese entonces La Política Online, desde el gobierno del radical Gerardo Morales se dijo que la internación se había efectuado apenas horas antes de que Sala volviera a cárcel común, y se divulgó la versión de que esto se debía a una decisión política de Manuel Quintar, basada en sus vínculos preexistentes, que buscaba entorpecer el trabajo de la justicia para favorecerla.

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Según las denuncias recogidas por medios jujeños como Radio Visión, Quintar garantizaba al entorno de Sala un control laxo de las visitas políticas, un esquema de seguridad privada propio que evitaba las hostilidades del servicio penitenciario y un canal de comunicación directo para emitir "partes médicos protectores".

Manuel Quintar fue candidato a diputado provincial en Jujuy por el Frente de Todos

Como muchos otros dirigentes, antes de llegar a La Libertad Avanza Manuel Quintar integró las filas del Partido Justicialista. En junio de 2021 fue candidato a diputado provincial por la Lista 505 Frente de Todos - Partido Justicialista, un espacio conducido a nivel local por el dirigente Rubén Rivarola. En ese armado electoral, el peronismo local mantenía una estrategia de defensa de Milagro Sala, pidiendo por su libertad y reclamando el fin de su "detención arbitraria". Quintar ocupó el undécimo lugar y no salió electo: el peronismo obtuvo seis bancas.

Para esa época, el sanatorio Los Lapachos ya se había consolidado como prestador médico de cabecera para los dirigentes de la Tupac Amaru, la organización social liderada por Sala. De hecho, en 2017 la propia dirigente ya se había internado allí para realizarse unos estudios médicos. El sanatorio siempre fue propiedad de la familia Quintar; según reportan medios locales, en los años 90 se llamaba directamente "Sanatorio Quintar", pero luego de un proceso de quiebra y reapertura cambió de nombre.

Denuncias de corrupción en contrataciones entre el PAMI y clínicas de la familia Quintar

En octubre de 2025, el periodista y militante peronista Facundo Pérez Ernst denunció ante la Fiscalía Federal de Jujuy la existencia de un "esquema sistemático de direccionamiento de contrataciones públicas en beneficio del grupo familiar y político de Quintar, en violación de la Ley 25.188 de Ética Pública, la normativa sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) y las disposiciones penales aplicables."

La presentación judicial acusa al legislador libertario de liderar una supuesta asociación ilícita dedicada a desviar fondos millonarios del PAMI, y de usar su peso político e institucional para direccionar de forma sistemática contratos de la obra social hacia prestadoras de salud privadas de su entorno familiar.

"A mi nombre, con la mía”: el provocador mensaje de Manuel Quintar, el diputado de LLA que apareció con una Cybertruck en el Congreso

El escrito detalla un presunto entramado corporativo que involucra de manera directa a la esposa del diputado, Natalia Carolina Castillo Aurane, como dueña de la Clínica San Francisco, y expone la reactivación exprés de la Cooperativa de Profesionales de la Salud, bajo la órbita de su prima, Analía Quintar, y de Pablo Perovic, un médico históricamente vinculado al grupo de salud familiar. Estas entidades habrían sido habilitadas de manera irregular como prestadoras preferenciales del PAMI.

De acuerdo con la acusación de Pérez Ernst, la maniobra se completa gracias a la complicidad de funcionarios públicos clave puestos en funciones bajo la órbita del legislador, principalmente.Evaristo Bautista, actual titular del PAMI Jujuy y exadministrador del Sanatorio Los Lapachos. El caso imputa al entorno del diputado por los presuntos delitos de fraude a la administración pública, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y encubrimiento.

Quintar, el hombre de Karina en Jujuy

Un año después de la famosa internación de Sala en Los Lapachos, durante el armado de la campaña presidencial de 2023, Quintar "saltó" a las filas de La Libertad Avanza en Jujuy. Este pase fue gestionado directamente por Carlos "Chino" Kikuchi, el principal armador nacional del espacio en el interior del país, y de Karina Milei, la jefa de la estrategia política de la fuerza libertaria.

Vieron en el empresario médico jujeño la figura ideal para estructurar la boleta partidaria en el norte de la Argentina, y desplazaron a las facciones liberales originarias de la provincia para darle el control total del armado local. Así llegó a la candidatura que lo consagró como diputado nacional y hombre de confianza de la secretaria general de la Presidencia en la provincia.

El DipuTesla Manuel Quintar es el hombre de confianza de Karina Milei en Jujuy.

Esto le valió un enfrentamiento con Ezequiel Ataúche, senador por La Libertad Avanza y hombre de Santiago Caputo. Las fricciones, motivadas inicialmente por la ocupación de cargos en los organismos nacionales con sede en la provincia y por la definición de los liderazgos locales de cara a los armados electorales, forzaron en reiteradas ocasiones la unificación de los espacios en actividades institucionales para intentar dar una imagen de homogeneidad en el norte.

El hermano menor de Quintar fue acusado de abuso sexual y él chicaneó a los jueces

Omar Quintar, el hermano menor de Manuel, fue procesado y llevado a juicio acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, según reveló una investigación de la Revista Noticias . El escándalo escaló al plano político institucional cuando el legislador de La Libertad Avanza utilizó su banca en el Congreso de la Nación para plantear una "cuestión de privilegio" y cargar públicamente contra jueces provinciales y los miembros de la Corte Suprema de Jujuy, en junio de 2024. El legislador es abogado y uno de los defensores de su hermano en el juicio.

Fue el primer gesto de provocación por el que Quintar se destacó en su banca de diputado. La exhibición de su Cybertruck Tesla este miércoles, con frases provocativas como "Con la mía" y alusiones ofensivas a sus adversarios políticos, se suman a este raid de confrontaciones.

Quintar con su Cybertruck Tesla.

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