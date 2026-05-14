Adorni y De Vido: countries, esposas y poder

La comparación entre la casa de Manuel Adorni en Indio Cua y la chacra de Julio De Vido en Puerto Panal empezó como una discusión inmobiliaria y terminó convirtiéndose en un espejo político sobre el poder en la Argentina.

Las dimensiones, los valores y los contextos son distintos. Pero existe una coincidencia que comenzó a llamar la atención incluso dentro del mundo político y judicial: en ambos casos las propiedades aparecen vinculadas formalmente a las esposas de los funcionarios.

En el caso de Adorni, la vivienda de Indio Cua fue escriturada en noviembre de 2024 a nombre de Bettina Angeletti. En el caso de De Vido, la chacra de Puerto Panal estuvo históricamente vinculada registralmente a Alessandra Minnicelli. La similitud alimentó comparaciones incómodas para el oficialismo libertario, que llegó al poder denunciando justamente los mecanismos patrimoniales de “la casta”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La casa de Adorni en Indio Cua

La propiedad del actual Jefe de Gabinete se encuentra en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Según reconstrucciones inmobiliarias y judiciales:

la compra habría rondado los US$ 120 mil ;

; mientras que las remodelaciones posteriores habrían costado otros US$ 245 mil.

La vivienda tendría: cerca de 400 m² cubiertos; pileta; cascada artificial; quincho premium; cocina renovada; porcelanatos; y reformas integrales.

Actualmente, su valor podría ubicarse entre US$ 380 mil y US$ 550 mil.

La investigación judicial

Adorni no tiene condenas ni procesamiento firme. Sin embargo, la Justicia analiza: el origen de los fondos utilizados; los pagos en efectivo declarados por un contratista; y la consistencia patrimonial de las remodelaciones.

El caso se volvió políticamente sensible porque impacta sobre el discurso anticasta construido por el gobierno de Javier Milei.

La chacra de De Vido en Puerto Panal

Muy distinta es la dimensión de la propiedad vinculada al exministro kirchnerista.

La chacra de Puerto Panal, en Zárate, habría sido adquirida formalmente alrededor de 2007, aunque De Vido ya frecuentaba el complejo desde antes.

La operación original habría sido declarada por unos $162.000 de la época, equivalentes a aproximadamente US$ 52 mil en 2007.

Sin embargo, distintas investigaciones sostuvieron que el valor real de mercado era considerablemente superior incluso entonces.

La propiedad tendría: entre 2 y 4 hectáreas; cerca de 600 m² construidos; lago artificial; glorieta; pileta; caballerizas; y parque privado.

Hoy su valuación podría superar los US$ 1,2 millones.

Las causas contra De Vido

De Vido fue ministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Actualmente cumple prisión domiciliaria en Puerto Panal.

Fue condenado por la Tragedia de Once por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y además enfrentó múltiples causas vinculadas a: obra pública, subsidios ferroviarios, corrupción, y enriquecimiento ilícito.

Dos estilos distintos de poder

La comparación también revela dos modelos políticos diferentes.

Puerto Panal

Representa: el kirchnerismo territorial; grandes extensiones privadas; y el símbolo del funcionario con manejo estructural del Estado.

Indio Cua

Expresa: el nuevo oficialismo libertario; countries ejecutivos; perfil corporativo; y un poder más mediático y urbano.

Pero existe un elemento que atraviesa ambos casos: la vivienda como símbolo del ascenso político y económico.

La coincidencia más incómoda

La aparición de las esposas como titulares o vinculadas formalmente a las propiedades reavivó una vieja discusión argentina: cómo se estructuran los patrimonios familiares del poder, qué bienes figuran efectivamente en declaraciones juradas, y cuánto se transparenta públicamente.

En la oposición ya deslizan una ironía que incomoda al oficialismo: “Cambian los gobiernos, cambian los countries, pero las casas siguen apareciendo a nombre de las esposas”. La frase resume el núcleo del debate: distintos contextos políticos, pero preguntas similares sobre patrimonio y poder.