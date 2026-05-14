Laura Alonso: “Con Marcos Peña nunca hubiera pasado lo de Adorni”

Laura Alonso marcó diferencias con la administración de Javier Milei al referirse a la situación de Manuel Adorni. “Con Marcos Peña nunca hubiera pasado lo de Adorni”, afirmó la legisladora porteña y ex titular de la Oficina Anticorrupción, quien además sostuvo que durante la gestión del PRO “las figuras más importantes de los gobiernos, empezando por el presidente, tienen un deber de ejemplaridad y prudencia”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), también respaldó a Jorge Macri frente a las críticas de Patricia Bullrich por el estado del subte y definió a Mauricio Macri como “nuestro Messi”.

Laura Alonso es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires para el período 2025-2029. Se desempeñó como vocera institucional del gobierno de Jorge Macri desde finales de 2024 hasta asumir su banca a finales del año pasado. Fue diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en dos mandatos, 2009-2013 y 2013-2017. Además, se desempeñó como titular de la Oficina Anticorrupción entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Vos planteaste: “2027 será un año de recambio”. ¿En qué sentido?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se viene una gran discusión en la Argentina. Cada vez que hay elecciones presidenciales, el país se moviliza. Se movilizan los partidos políticos en la construcción de alianzas electorales, se movilizan las propuestas, se ponen en conflicto, en debate, y la sociedad elige.

El recambio creo que viene a colación del discurso que está teniendo Mauricio Macri desde marzo a esta parte respecto del próximo paso, la etapa de la construcción después de la destrucción del viejo orden económico hiperregulado, cerrado y populista. La etapa que le sigue a este momento de estabilización, con mucho sacrificio, es una etapa de construcción donde aquellos que apoyan el cambio, como lo hacemos desde el PRO, queremos también que ese cambio le llegue, los beneficios de ese cambio le lleguen a cada argentino. Y, en ese caso, el recambio también es presidencial.

Obviamente se disputan todos los cargos ejecutivos en el año 2027 en la Argentina y, como bien estamos trabajando en el PRO para la construcción de equipos de gobierno que compitan con sus propuestas en ciudades y en provincias, ojalá también podamos hacerlo a nivel nacional, porque somos un partido político que quiere transformar la realidad, que quiere seguir construyendo un cambio que sea irreversible para salir de una etapa muy oscura que lastimó mucho a la sociedad de Argentina.

Y vamos a discutir y debatir ideas, planes, y vamos a competir electoralmente. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos ninguna duda de que el candidato del PRO para reelegir en la Ciudad de Buenos Aires es Jorge Macri.

Ritondo acusó al Gobierno de romper un acuerdo: “Cuando uno le miente a otro, pierde la confianza”

¿Hay una amenaza de Patricia Bullrich en ese sentido, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como eventualmente a nivel nacional?

No, yo no veo ese tipo de amenaza. Me parece que lo más importante ahora es seguir mejorando la gestión, como lo viene haciendo Jorge desde el año pasado, en cercanía con los vecinos en todos los barrios, poniendo obras en marcha muy importantes; también llevando alivio tributario en algunos sectores que están golpeados por la situación de la economía, como comerciantes y profesionales, y seguir trabajando en la gestión cotidiana de la ciudad, que presenta sus complejidades.

La sensación que yo tengo es que cada vez que el gobierno de la ciudad, a cargo de Jorge Macri, del PRO, encara una solución, la encuentra. Y estamos trabajando fuertemente para mejorar la recolección de residuos, trabajando con una presión y un control muy fuerte sobre las empresas, incluso imponiendo multas, pero también con un montón de otros actores de la ciudad que son responsables de tener buenas prácticas y buenas conductas a la hora de deshacerse de sus residuos, desde los gastronómicos hasta los porteros, o también los comerciantes e incluso cada vecino.

Vamos a pedirte que nos permitas compartir juntos el video cortito que subió ayer Patricia Bullrich comparando los subtes de Chile con los subtes de Argentina. Pero quisiera hacer un prólogo a lo que vamos a ver y pedirte tu opinión, diciendo que nada de esto tiene que ver con Jorge Macri, sino que fue una política anterior a la de Jorge Macri, cuando el planteo que tenía Horacio Rodríguez Larreta era que los subtes eran muy caros.

En ese momento Argentina, además, carecía de posibilidad de endeudarse porque había hecho default, mientras que Chile sí podía endeudarse a tasas muy bajas, al 2 o 3%, y que, por lo tanto, el Metrobús era la alternativa económica más razonable. Y, de hecho, Jorge Macri puso en funcionamiento por primera vez otra línea de subte. Es decir, que es una crítica que no le cabe a Jorge Macri, sino que le cabría a Horacio Rodríguez Larreta. Crítica, nuevamente, que a mi juicio no tiene en cuenta que Argentina no era sujeto de crédito y que obras como el subte requieren crédito. Y hoy la situación de Argentina es distinta crediticiamente de la que era en aquel momento.

“163 estaciones versus 90. Fíjense ustedes las diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que Buenos Aires se quedó. Somos el primer subte de América Latina, el de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte en Buenos Aires para que conecte cada rincón de la ciudad. Nos pasaron por arriba”.

Laura, no puede no entenderse este video como una señal de colocarse en agenda para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?

Esa es tu interpretación. Yo creo que Jorge Macri ha sido muy claro en la respuesta, diciendo: primero, estamos de acuerdo. Segundo, estamos trabajando en la renovación de estaciones. Pero, además, llevamos adelante una compra de vagones que se están construyendo en China. Estuvo hace unos meses en la fábrica Jorge, hay registros documentales de esto, y son todos vagones nuevos, cero kilómetro, para la línea B, que es la línea más crítica, te diría, por el estado de los vagones. Y también una cantidad de coches para la A y para la C, además de la puesta a punto de una cantidad importante de escaleras mecánicas que estaban en situación paupérrima y también ascensores.

Manuel Adorni comparte abogado con la familia del jubilado que recibió un millón de dólares en el caso $Libra

Así que, en ese sentido, nosotros somos conscientes y responsables, porque tenemos la responsabilidad de gobernar, respecto del estado de la red de subtes. Pero también decirte, estamos comparando peras con manzanas. En una época de tanta rapidez de los mensajes, quizás ser efectista en un mensaje tiene algo más de impacto que la realidad.

Y la realidad indica que Buenos Aires tiene una red de subtes importante. También tiene una red de Metrobús. Nosotros estamos construyendo dos nuevas redes, que son las de trambús. Vamos a iniciar la obra de la línea F, que es la nueva línea de subte. Y, además, la Ciudad de Buenos Aires está beneficiada, por razones históricas, de una amplísima red de trenes que la conecta con el conurbano y más allá.

Así que, en ese sentido, la comparación respecto de la capacidad crediticia de un país y de otro, que la ciudad también haya sido objeto de la toma compulsiva de fondos de coparticipación varias veces, también es un problema. Así que, en ese sentido, la ciudad está haciendo un gran esfuerzo, todos los porteños con sus impuestos y el gobierno de la ciudad, para tener a punto esta red de subtes y seguir mejorándola e incluso ampliarla con la nueva línea F.

Laura, no es mi interpretación una interpretación abstrusa. Déjame que te cuente una experiencia personal. En el año 2006, cuando renuncia Lavagna como ministro de Economía y se lanza como político, que luego terminó siendo candidato a presidente dos veces, yo le hago un reportaje.

La oficina que él tenía era en Diagonal Sur, esa diagonal que está entre Tribunales y el Obelisco. Entonces, cuando salimos a la calle para hacer la fotografía, el fotógrafo lo va a separar en la diagonal, que era la puerta de la oficina de él en aquel momento. E inmediatamente Roberto Lavagna dice: “No, contra el Obelisco no, porque van a decir que yo me voy a candidatear para jefe de gobierno de la ciudad y yo quiero que quede claro que voy a candidatearme para presidente”.

Es decir, evidentemente hay señales que son muy claras. Si yo hago un video sobre subtes, subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces digo: la interpretación respecto de que este video de Patricia Bullrich es directamente un mensaje o, por lo menos, la amenaza de ser candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no es una interpretación excesiva, sino que parece casi obvio.

¿Creés que hay posibilidades de que Patricia Bullrich pueda volver al PRO o crear una alianza con el PRO en algún cargo que obviamente no sea el de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería Jorge Macri? ¿O cómo interpretás la relación del PRO con su exintegrante Patricia Bullrich en el futuro?

Creo que ella no quiere volver al PRO porque se fue hace un año y medio del PRO y se afilió a La Libertad Avanza. Así que pertenece a un nuevo partido, de todos los partidos a los cuales Patricia ha pertenecido a lo largo de su carrera política. En ese sentido, y sin hablar puntualmente de ella, el PRO es un partido que siempre ha construido frentes electorales. Lo hicimos en varios distritos en octubre del año pasado, incluido la ciudad, con La Libertad Avanza, y ganamos. Lo hicimos en 2015 para que Mauricio Macri fuera finalmente, después de pasar por una PASO, el candidato a presidente y el presidente electo.

Sabemos que necesitamos de otros para poder ganar y gobernar en ciudades, en provincias y también en la Nación. Así que el PRO siempre va a ser un partido abierto a la construcción de alianzas electorales y espero también de alianzas de gobierno donde se pueda.

Macri se desmarca del Gobierno y especula hacia adelante

Vos dijiste: “A Macri siempre lo vemos como candidato, ojalá se decida a competir”. Tu pronóstico en los escenarios posibles: ¿creés que él va a ser candidato?

Es un escenario. No sé si es probable, si es improbable, si es posible. Yo no lo veo imposible, no lo descarto. Creo que es una persona con experiencia, una persona posicionada nacional e internacionalmente, que habla de la construcción de la Argentina que viene después de la estabilización de la Argentina, de la inversión en infraestructura pública que necesita el país, que necesitan los argentinos, que necesita la producción argentina para moverse de un punto a otro del mapa, incluso para ser exportada.

Entonces, creo que hay una visión de Estado y una visión de país contenida en la figura de Mauricio Macri, que nosotros venimos trabajando con altos y bajos, con mayor o menor aceptación de acuerdo al momento, y que el PRO tiene para ofrecer y para poner en debate a la sociedad argentina.

Si es Mauricio, yo creo que es el mejor jugador que tenemos, que tiene que estar en la cancha, es nuestro Messi. Sería un desperdicio no tenerlo. Pero falta mucho para llegar a esa definición. Mientras tanto, hay que prepararse, como lo dijo Mauricio hace muy poco en Corrientes: “Prepárense, construyan equipos con método, tengan planes de gobierno para sus ciudades y para sus provincias”.

Este ha sido siempre el espíritu del PRO, el espíritu y las lecciones de Mauricio en su liderazgo hacia los miembros del PRO. Y nosotros estamos trabajando, cada uno de nosotros en nuestros distritos, pero también para la Nación, pensando en qué falta para empezar la construcción de lo que llamamos la nueva casa argentina: una Argentina de economía abierta, una Argentina con infraestructura, una Argentina que cuide a cada argentino, donde los que hoy se están sacrificando muchísimo por este cambio porque no quieren retroceder, empiecen a ver los resultados positivos de esta transformación económica que hoy lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Motosierra sobre el Parque Nacional Iguazú: Misiones planteó a la Nación su "profunda preocupación" por el impacto del ajuste

Fuiste jefa de la Oficina Anticorrupción. Recuerdo incluso cuando Mauricio Macri se quejaba de que vos lo tenías cortito para que no cometiera ningún acto que pudiera ser concebible como dádiva. Recuerdo el uso de un helicóptero de un millonario inglés en el sur y que inmediatamente vos actuaste diciendo que eso no se podía hacer. Viendo lo que hoy ves, el caso Adorni, ¿qué reflexión te genera?

Siempre reflexiono al respecto sin hacer comparaciones, pero creo que tuve un presidente y un jefe de Gabinete, Marcos Peña, que apoyaron muchísimo todo el trabajo de integridad pública que se nos dejó hacer. En algunos casos fue más exitoso, en otros menos, pero sí es cierto que las figuras más importantes de los gobiernos, empezando por el presidente, tienen un deber de ejemplaridad y prudencia que es muy importante.

Así que yo siempre me sentí muy apoyada, incluso cuando parecía que había recomendaciones o instrucciones un poco contraculturales para la cultura de integridad en la Argentina. Siempre me pareció que era un aporte que estaba muy apoyado por el presidente Macri.

Hoy casualmente es el valor republicano que tiene el PRO para marcar su diferencia con La Libertad Avanza. Pero mi pregunta concreta es respecto de lo de Adorni. Cuando ves eso, ¿qué te produce?

A mí me parece que ya está en el ámbito de la Justicia. Creo que pasó el tiempo de dar explicaciones públicas y el expediente judicial va a avanzar y ya está. Se definirá judicialmente. La cuestión político-institucional ya depende del vínculo político entre el presidente y un miembro de su equipo, y eso ya no corresponde que nosotros opinemos.

Recuerdo que Marcos Peña vivía en el mismo departamento, creo que de 70 metros, de toda la vida, y tenía una austeridad espartana. Mi pregunta es contrafáctica: ¿qué hubiese sucedido si vos, al frente de la Oficina Anticorrupción, hubieses tenido un jefe de Gabinete con los hechos que hoy se ven de Adorni? ¿Qué hubieras hecho?

Nunca hubiese sucedido con Marcos Peña, a quien conozco y conocí mucho tiempo antes. Justamente lo traigo a esta conversación porque fue un gran apoyo como jefe de Gabinete durante los cuatro años. Y el liderazgo presidencial en estos temas, como en una empresa, vos lo sabés... Esto también se aplica en las empresas, estas cuestiones del manejo de la integridad y las buenas conductas. Entonces siempre el presidente de la compañía es el que todos miramos. Bueno, el presidente de un país también: todos lo estamos mirando todo el tiempo.

RM/ff