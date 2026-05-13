Macri se desmarca del Gobierno y especula hacia adelante

Mauricio Macri tensó la cuerda en su relación con Javier Milei como nunca antes con aquel comunicado que emitió el PRO como una postura oficial del partido y con una mirada muy crítica al estilo del gobierno libertario.

En ese texto, el partido amarillo habla de que acompaña el cambio pero eso no significa “aplaudir lo que está mal”. Hubo párrafos especialmente quirúrgicos, diciendo que los “enemigos del cambio” están prácticamente adentro del Gobierno, “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer".

No fue necesario mencionar a Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito pero firme en el cargo por decisión presidencial. Quedó clarísimo.

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El comunicado -emitido un domingo, día inusual para estas cosas- lo firmó el PRO como partido pero es vox populi que se trató de una postura personal de Macri. No sorprende en una fuerza hiper-personalista, donde es muy difícil que algo se haga sin la venia del líder y, la verdad, hay poco espacio para las disidencias. Es así desde hace 20 años, cuando nació casi como una agrupación vecinal.

El PRO se distancia del Gobierno: "Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore"

De hecho, el texto tuvo especial impacto en los bloques parlamentarios del PRO, aliados del Gobierno en el Congreso. Hubo quejas porque faltaron consultas allí. Tampoco, parece, las hubo con los gobernadores del espacio.

Algunos legisladores entienden que no pueden pintarse la cara frente al oficialismo sin que se beneficie la llamada oposición dura. Respecto al tema Adorni, por ejemplo, las autoridades de los bloques amarillos -en especial en Diputados- están en una postura de moderadísima condena pública, casi inexistente, y en la explicación de que “es un tema que está en manos de la Justicia”.

En este sentido, el jueves será un día clave. Debería tratarse el pedido de sesión especial con el fin de avanzar en una posible interpelación al Jefe de Gabinete. Dicen que en el PRO están divididas las aguas y más luego del comunicado venenoso: los que plantean resistir el embate jugando con el Gobierno -por ejemplo, no facilitando el quórum- y los que no quieren quedar tan pegados, acaso contribuyendo con ausencias a lo que buscan los opositores como el peronismo. Tarea para Cristian Ritondo, jefe de la bancada, de histórica postura acuerdista con los libertarios.

Macri viene desmarcándose del gobierno hace tiempo. Por ejemplo, los informes de la Fundación Pensar (el “Think tank” del PRO, conducido por María Eugenia Vidal) suele emitir informes muy duros sobre la situación social y la economía de bolsillo de la gente.

Para Mauricio el punto de quiebre parece haber sido la expulsión del moderado Guillermo Francos del Gobierno y su reemplazo por Adorni, del riñón de Karina Milei. Ya aquella vez señaló el cambio como un error. Profético, se podría decir hoy. Macri y Karina se detestan. El problema para el ex presidente, cuyo rol es negociar política con el Gobierno, es que Javier delega ese tema en su hermana porque él aborrece hablar de política.

Entre las muchas cosas que ha pausado este momento de debilidad objetiva de Milei por el caso Adorni y las quejas sociales por la economía doméstica, reflejadas en todas las encuestas, se cuenta el proceso de absorción del PRO por parte de LLA. Casi una compra agresiva de acciones que se dio en los primeros dos años de gestión violeta. El objetivo de la Rosada era hacer desaparecer al PRO, con quien peleaban -pelean aún- por la misma audiencia.

Eso explica bastante el comunicado del domingo. Macri empieza a cobrarse lo que sucedió luego del apoyo del PRO a Milei en 2023, en la segunda vuelta contra el peronismo: nunca hubo una retribución seria del Presidente a aquel respaldo. Nunca Milei les dio a los amarillos el protagonismo que éstos pretendían. Es más: siempre fue sumisión o destierro.

“Mauricio parece estar empezando a construir un marco de negociación para proteger lo que tiene y acaso más quiere: el control de la Ciudad de Buenos Aires”, analiza el politólogo Lucas Romero, de la consultora Sinopsys.

Así Macri parece haber encontrado el momento para plantearle un desafío al Presidente pero tratando de que el electorado que comparten no se enoje. Esto es con el siguiente apotegma: “No soy opositor pero sí somos el próximo paso en el proceso de cambio iniciado”. Es, en los hechos, una forma de ofrecer al PRO como reemplazo sensato de una LLA, que hoy aparece alicaída y con un Jefe de Estado con formas y modos exacerbados como nunca antes.

Esa oferta sólo es posible desde esa realidad de debilidad de los violetas, un cuadro que no necesariamente esté presente el año que viene cuando se acerque el período electoral. Macri lo sabe, por eso juega ahora acaso para forzar una negociación con Milei que hasta hace poco -pre Adorni, digamos- asomaba poco probable.

Una lectura posible, extendida en sectores internos, es que lo que está haciendo Mauricio es cuidar a los propios. Los sondeos dicen que Milei conserva el apoyo de su núcleo hiper-duro, fanático, pero ha empezado a perder la incondicionalidad de los que lo votaron en el balotaje para que no regrese el populismo pero-kirchnerista. Son, justamente, los votantes del PRO.

Macri le estaría diciendo a ese universo: “No se vayan a eso que no querían porque la economía no arranca o porque el relato anti-casta de Milei ya no es creíble; yo todavía estoy acá”. Probablemente Mauricio no sea candidato a presidente el año que viene. Pero claramente no va a asistir en forma dócil a las movidas para jubilarlo de la política.



*periodista, analista político

