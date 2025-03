Mauricio Macri salió este lunes 31 de marzo con los tapones de punta contra La Libertad Avanza (LLA), con críticas específicas hacia la hermana del Presidente, Karina Milei. Tras el cierre de listas para las elecciones porteñas, el expresidente criticó con dureza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Santiago Caputo, el “triángulo de hierro” que rodea al presidente Javier Milei.

“Para nadie es entendible que en el diario se lea todo el día que la obsesión de Karina Milei es ir por el PRO. Porque si bien es en la ciudad de Buenos Aires eso es ir por el PRO, porque la estrategia es ir por el PRO. Honestamente, no entiendo”, sostuvo Macri en diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

“Había mucha gente (del PRO) que podía reforzar el Gobierno para que genere confianza y claramente su círculo dijo que no. Porque no creo que el presidente sea un mentiroso. Él me decía ‘sí, me parece fantástico’, lo anotaba, pero nada de eso sucedió. Y de un proyecto de país terminamos en un proyecto de poder que lamentablemente atenta contra el país”, dijo el exmandatario.

“Yo ayudé a que Javier Milei llegue a la Presidencia, pero no entiendo por qué tiene que haber una lógica de confrontación con el PRO. No sé si es una decisión del Presidente o de su entorno, pero está claro que no se buscó integrar a los que podían sumar capacidad de gestión”, remarcó Macri, que insistió en que desde la cúpula libertaria no hubo intención de incluir dirigentes del PRO en el Gobierno.

Macri también apuntó contra Santiago Caputo y su influencia en las decisiones presidenciales: “Hay un nivel de control absoluto. No solo sobre las decisiones políticas, sino también sobre a quién se escucha y a quién no. Y cuando todo se concentra en un pequeño grupo, se cometen errores que podían haberse evitado”.

El líder del PRO también expresó su preocupación sobre la conducción de Karina Milei en la estrategia política del oficialismo: “El nivel de personalismo con el que se maneja Karina Milei es alarmante. No se está construyendo un equipo de gobierno, sino una estructura cerrada que no tolera disidencias ni miradas diferentes”.

Macri sobre el rumbo económico del gobierno de Milei

Más allá de sus críticas al entorno presidencial, Macri destacó el ajuste fiscal y el superávit como logros de la gestión de Javier Milei, aunque advirtió sobre la necesidad de impulsar el crecimiento económico.

“El superávit fiscal es fundamental, pero no alcanza si la economía no crece. Se necesita generar inversión y empleo, porque si la actividad sigue cayendo, la gente se va a seguir empobreciendo”, afirmó.

También marcó diferencias con la estrategia del Gobierno en cuanto a la política cambiaria: “No podemos vivir eternamente con este nivel de brecha cambiaria. Si no resolvemos el problema del dólar, la inversión no va a llegar”.

Macri sobre el acuerdo con el FMI

Otro de los temas que abordó Macri en la entrevista fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Macri destacó que es clave para estabilizar la economía argentina, pero alertó sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno para lograr financiamiento externo.

“El FMI quiere ayudar, pero sin un plan de crecimiento sostenible es difícil que la Argentina recupere credibilidad. Hay que demostrarle al mundo que somos un país serio y previsible”, afirmó.

Por último, Macri concluyó con un mensaje sobre el desafío político que enfrentará el oficialismo en las próximas elecciones legislativas: “El país necesita una oposición responsable, pero también un Gobierno que entienda que la gobernabilidad se construye con acuerdos y no con enfrentamientos”.

