El co-fundador del PRO Mauricio Macri cerró el 2024 con una dura crítica al Gobierno nacional. Este viernes participó de dos eventos partidarios donde dejó entrever su malestar hacia el presidente Javier Milei, a quien se acercó en la previa al balotaje presidencial. El expresidente, quien intentó captar cierto protagonismo en la arena política este año, señaló el "destrato casi permanente" hacia su partido a pesar del apoyo que brindó en temas clave, distanciándose así de la figura de la ministra Patricia Bullrich.

Con un discurso crítico, Macri destacó la "tarea descomunal" de los legisladores del PRO en apoyo a iniciativas del oficialismo, como la Ley Bases y el cuestionado megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, pese a lo que calificó como un trato desconsiderado desde la cúpula de La Libertad Avanza. "Desafío a cualquiera a encontrar un caso en la historia argentina donde un partido de oposición haya hecho tanto por el oficialismo como lo hizo el PRO este año", aseguró Macri.

Las declaraciones del exmandatario se dieron en el marco de la cumbre del PRO de esta mañana celebrada en el Hotel Abasto, en la ciudad de Buenos Aires, donde confluyeron el Consejo Nacional partidario y el evento de fin de año de la Fundación Pensar, el tanque de ideas presidido por la exgobernadora bonaerense y actual diputada porteña, María Eugenia Vidal.

Macri se apresta a intervenir el distrito Córdoba del PRO y Agost Carreño apelará la medida en la Justicia

Qué dijo Mauricio Macri en el cónclave del PRO

El expresidente, quien retomó el liderazgo del PRO en los últimos meses, también reconoció que el 2024 fue un año complejo, justificando así el apoyo que brindó su espacio para dotar de gobernabilidad al oficialismo en el Congreso.

"Lo hicimos, y ha dado una enorme satisfacción, aún sorprendidos por el destrato casi permanente del Gobierno hacia el PRO y a sus aportes. Porque lo hacemos por la gente, nosotros queremos que el país salga adelante. Fue un ejercicio que enaltece más haberlo hecho bajo esas circunstancias", dijo, apuntando hacia la Casa Rosada.

En esa línea, Macri subrayó que el 2025 estuvo marcado por un panorama económico adverso y también dio cuenta de la derrota electoral de su espacio, que hasta la irrupción de Milei era dueño del slogan del "cambio". "Fue un año muy difícil para los argentinos", apuntó.

Mauricio Macri encabezó las dos jornadas de la cumbre partidaria del PRO.

No obstante, reivindicó la decisión de apoyar medidas del oficialismo para evitar una crisis fiscal luego de reconocer la derrota electoral de octubre de 2024. "Decidimos hacer lo correcto", destacó, y agregó: "Entendimos todos la importancia de la emergencia. Si nosotros no convalidábamos que la Argentina en serio no terminaba con el déficit fiscal, íbamos a ir a una crisis. Trabajamos para evitarla".

"Sé que a muchos les costó por su historia, por sus pertenencias. Pero les agradezco que hayan mirado la emergencia versus nuestros valores y visiones de largo plazo", continuó, reconociendo algunas medidas polémicas que sus legisladores le votaron a Milei, como los vetos presidenciales.

Silencio absoluto en el PRO ante la filtración de departamentos no declarados de la esposa de Ritondo en Miami

En respuesta a las críticas sobre una supuesta pérdida de relevancia del PRO, Macri subrayó que el partido sigue siendo "garantía de cambio profundo" y pieza clave en el equilibrio de poder. "El PRO ha demostrado más que nunca, desde la humildad de haber perdido, la importancia que tiene al equilibrio futuro, y de la garantía del cambio profundo más la república", declaró, y adelantó que fomentará liderazgos jóvenes para renovar el espacio.

En relación a la situación del senador Edgardo Kueider, expulsado del Senado y preso en Paraguay, Macri calificó la decisión como "atropello a la república". Propuso como alternativa suspenderlo sin goce de sueldo hasta que la Justicia determinara su culpabilidad. "Es una forma de salvar a todos los que tienen el culo sucio, tirando a uno por la ventana", ironizó, arrancando aplausos de los presentes.

Consejo Federal del PRO

La distancia entre Macri y Bullrich

Macri convocó a su espacio a redoblar esfuerzos para las elecciones legislativas de 2025, prometiendo una propuesta "con más cambios y más república". La propuesta para relanzar el espacio ocurrió en medio del malestar por el rechazo al proyecto de Ficha Limpia, impulsado por el PRO pensando en una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

Pero también salpicó la interna con su exministra Patricia Bullrich. La actual ministra de Seguridad y líder de "los halcones" del partido amarillo piensa una alianza con los libertarios en función de su cercanía con el presidente Milei, con quien recientemente intercambió elogios deslizando una indirecta contra Macri.

La postura de Patricia Bullrich, expresidenta del PRO y dirigente de Apertura Republicana, evidenció las tensiones internas con el partido con el que compitió en las últimas elecciones presidenciales. Durante una cena de fin de año de su espacio, Bullrich subrayó su independencia política frente a Macri, declarando: "Antes quería dar un paso y me frenaban, ahora no me frena nadie… no, las pelotas". La frase, en tanto, marcó su distanciamiento respecto a su exjefe político, con quien en noviembre había visitado al presidente electo Javier Milei.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich se reunieron tras el triunfo del libertario en las elecciones generales.

Bullrich, quien impulsó una integración más estrecha entre el PRO y La Libertad Avanza, destacó sin tapujos que con Javier Milei siente mayor libertad para implementar sus propuestas. "Celebrando un año del comienzo del cambio", fue el lema de la cena, en la que también remarcó su voluntad de avanzar con una agenda más autónoma.

El cierre del evento

Durante la cumbre liderada por Macri, también intervinieron figuras destacadas del PRO como Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, y María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar. En tanto, la jornada incluyó un debate sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la política, organizado por dicha fundación.

También participaron Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO a nivel nacional y bonaerense; el diputado Diego Santilli; Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido; y Fernando De Andreis, uno de los principales estrategas y colaboradores cercanos de Macri, entre otros.

Macri cerró el encuentro con un mensaje optimista. "Nos vamos a preparar para una propuesta interesante que mire al futuro, con profesionalismo y método", afirmó. Finalmente, instó a los dirigentes a recargar energías para afrontar los desafíos de 2025: "Propondrán más cambios y más república, para transformar verdaderamente a la Argentina".

