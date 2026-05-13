Argentina celebra el día del docente universitario

En Argentina, el Día del Docente Universitario se celebra el 15 de mayo. La docencia universitaria debe ser hoy, ante todo, una práctica en reinvención permanente. Dado que los cambios son cada vez más veloces, esto ya no es una elección, sino una exigencia. Cambiaron los perfiles de los estudiantes y cambiaron las competencias que el mercado laboral demanda.

En este escenario, no podemos pensar la tecnología, los contenidos y la pedagogía como aspectos estancos y aislados unos de otros, sino que debemos considerarlos como procesos que se transforman y evolucionan de manera interdependiente.

El vínculo pedagógico, principio de la docencia, sigue vigente, pero la necesidad de promover la autonomía del estudiante hoy se enmarca en entornos híbridos, asincronía y la irrupción de la inteligencia artificial.

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Su aparición impacta directamente en qué enseñamos y cómo lo hacemos, al punto de generar nuevas prácticas asistenciales o diagnósticas que ya deben integrarse a la formación. Algo similar vivimos, por ejemplo, con las teleconsultas durante la pandemia: la tecnología estuvo ahí, pero a la vez que aprendíamos a encontrarnos en forma remota para sostener la formación universitaria, también tuvimos que pensar cómo enseñar a llevar adelante una entrevista clínica en ese nuevo contexto.

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Los cambios que estamos viviendo abren oportunidades concretas, ya que nos permiten ofrecer mayor personalización en el proceso de aprendizaje, dar feedback inmediato y generar simulaciones o casos realistas que antes eran costosos o más complejos de desarrollar. No obstante, si los y las docentes no la incorporamos de manera intencional y explícita en nuestras propuestas, perdemos la oportunidad de generar buenos usos y, sobre todo, de fomentar una mirada crítica sobre lo que los estudiantes ya generan con ella. Incluso, si se usa bien, podría promoverse que la IA cumpla, por ejemplo, el rol de "sparring cognitivo": un recurso para fomentar la reflexión y no solo para obtener respuestas servidas.

Sin embargo, para que un profesional se forme íntegramente, las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial deben convivir en una dimensión colectiva. La escucha, el contraste de opiniones y el contemplar las emociones de otras personas son aspectos que sólo pueden consolidarse en el intercambio con otros. Al fin y al cabo, la construcción de comunidades con vivencias compartidas son experiencias puramente humanas que estas herramientas no pueden reemplazar y que son centrales en la tarea cotidiana de los y las profesionales de la salud.

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Pero seamos realistas: la necesidad de reinventarse choca muchas veces con la inercia de la profesión. Y esa inercia no suele deberse a una falta de voluntad, sino de condiciones. La docencia universitaria tiende a ejercerse sin tiempos protegidos ni remunerados para abordar todo lo que la tarea implica por fuera de las horas de interacción directa con estudiantes. Para que esta transformación sea posible, las instituciones tenemos una responsabilidad.

En la Universidad Hospital Italiano, trabajamos en la profesionalización de los y las docentes y brindamos formaciones pedagógicas en forma subsidiada para el propio cuerpo docente de la Universidad y del Hospital; formaciones largas, profundas, pero también breves, de actualizaciones en temáticas más específicas. De este modo promovemos, además, la construcción de la comunidad docente para acompañar estas cuestiones.

En última instancia, en un mundo donde la información abunda, el diferencial de los docentes no es simplemente poner a disposición la información o transmitir datos, sino ayudar a construir el sentido de esa información, desarrollar la comprensión y posicionamientos críticos en el estudiantado, o en el caso de la salud, desarrollar el razonamiento clínico.



* directora del Departamento de Educación de la Universidad Hospital Italiano