Si las teleconsultas no son limitadas, se cae en la “medicina líquida”

La idea de la “medicina líquida” se desprende del concepto de “modernidad líquida” del sociólogo y filósofo polaco Zygmun Bauman, quien sostuvo en su construcción original cinco conceptos básicos en distintas condiciones humanas: emancipación, individualidad, tiempo/espacio, trabajo y comunidad.

Según Bauman, la realidad cambia de forma y está en movimiento constantemente también en lo social, en donde hay una fragmentación de la identidad, trabajos inestables, no compromiso mutuo, y en las relaciones interpersonales, entre otros conceptos.

¿Por que hablo de la “medicina liquida”? Porque si tomamos el concepto desde lo social la “modernidad líquida de Bauman” nos afecta a médicos y pacientes, ya que somos seres humanos, que tomamos contacto en un tiempo y espacio: la pantalla o el consultorio en el momento de la consulta, pertenecemos por lo general a la misma comunidad, y por supuesto hay una relación interpersonal breve: la propia consulta.

Por lo general, la queja de los pacientes es que no encuentran lo que esperan en la consulta que realizan, tal vez por la formación personal del médico que lo atiende, o por la estructura en la que trabaja o simplemente porque el/la profesional no la brinda por sus características personales. También debemos pensar en los distintos tipos de pacientes.

Lo primero siempre serán los pacientes

Pongo un ejemplo claro por lo cual asocié medicina con lo que yo llamo “medicina líquida”: “Delia, una paciente que en una consulta presencial a una médica clínica, le dice “ya vi a 4 médicas -no me gustan los doctores varones-; tenía ardor al orinar y me dieron un antibiótico distinto, cada una de las médicas que consulté, y estoy igual …”.

Delia había tenido 3 consultas por video-consulta, y 2 a la guardia de una clínica. En las video-consultas le indicaron antibióticos y que, si no mejoraba, volviera a llamar.

Sobre las consultas presenciales, dijo Delia: “…la primera médica casi no me miró, me preguntó qué me pasaba, me dio exámenes para que me haga y me dio otro antibiótico, no me preguntó nada más. Me seguí sintiendo mal y fui a una segunda consulta presenical, solo miro los exámenes que llevaba y me dio otro antibiótico; no me preguntó mucho, solo escribía en una computadora y salí en 5 minutos de la consulta. Ninguna de las dos doctoras me revisó…”

En conclusión muchos profesionales de la salud pensamos que la video medicina es limitada, debería explicarse qué es una consulta de emergencia y solo para algunas especialidades, y el profesional que la realiza debería indicar los pasos posteriores o realizar consultas presenciales si el cuadro empeora.

Como médica creo que realizar consultas sin saber quien está delante, qué le pasa, porqué repite su patología o síntoma, evaluar sus tratamientos previos, sus antecedentes personales de enfermedades, no realizar examen físico, no preguntar ni explicar los síntomas, pedir estudios y luego no explicar los resultados, hace que no pensemos en los pacientes, que no pensemos en diagnósticos posibles. Y también preguntarnos ¿cuál fue la causa de la falla de los tratamientos anteriores?

El otro ser humano sólo es alguien que debe ser atendido rápido para desagotar la sala de espera, en lugar de utilizar la empatía, la escucha, la contención y quedar en contacto desde lo institucional con el otro, para asegurarle que puede recurrir ante su necesidad.

Esto es a lo yo llamo “medicina liquida”, sin una relación empática médico-paciente una atención adecuada, y solo pensando en cumplir la función medica rápidamente.

En la “medicina liquida”, tampoco se tiene interés en que cada paciente se sienta contenido, ni que entienda qué le está ocurriendo y sin compromiso no solo con el lugar de trabajo sino con la propia profesión.

Médicos sólidos

Los médicos elegimos y ejercemos nuestra profesión por distintas razones, por lo general es para ayudar a otros, escuchar, contener, si se puede curar y en el peor de los casos acompañar, pero nunca abandonar, dejar, expulsar con maltrato a alguien de un servicio de salud.

Para que esto no ocurra el secreto es dedicarle al paciente, el otro ser humano, tiempo, escucha contención y darnos tiempos para evaluar la información que nos permita examinar, diagnosticar, tratar y curar. Es decir dedicarles tiempo y comprensión a otras persona lleva tiempo.

* Prof. y Doctora en Medicina de la UBA, Especialista en Ginecología y Obstetricia, Especialista en Ginecología Infanto Juvenil, Médica legista / MN:74925 MP:221702