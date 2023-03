Los médicos argentinos cobran entre tres o cuatro veces menos que en los países limítrofes

La pandemia de COVID-19 desnudó los déficits del sistema de salud y desde entonces se debate lo que ganan los médicos argentinos. Una perspectiva es comparar lo que se pagan las prestaciones con lo que ganan los médicos en otras partes del mundo.

Para darle un marco comparativo, lo relacionamos con lo que los afiliados pagan de su seguro médico, acá y en otras partes del mundo. No todo es perfectamente comparable, ya que las prepagas argentinas cubren más gastos que en otros países donde algunas prestaciones están cubiertas por salud pública (discapacidad, fertilización in vitro, cinturón gástrico, etc).|

Con todo, algunas de estas variables guardan una desproporción entre los valores de la prestación y los costos que llaman poderosamente la atención y se convierten en un punto más en este debate sobre la salud de los argentinos.

La buena medicina tiene un costo semejante en todo el mundo. Los países que producen instrumental médico de precisión son pocos y casi nada es Made in Argentina.

El reclamo de un médico en Twitter que se volvió viral: "Un paseador de perros cobra lo mismo que yo"

Las diferencias en los costos de equipamientos e insumos no son tan grandes con otros países analizados, pero sí existen diferencias en los honorarios que perciben los médicos argentinos.

Para reconocer estas diferencias usaremos tanto el dólar oficial como el paralelo (dos de las 16 variables de precio del dólar que existen en el mercado) y fijaremos tres parámetros de las prestaciones pagados por las prepagas: la consulta (semejante a las consultas en las demás especialidades); catarata (la cirugía más frecuente); y Vitrectomía (una de las cirugías más delicadas), considerados en Uruguay, Brasil, España y Estados Unidos.

Obviamente en cada valor existe un spred. Es decir, una dispersión de los valores, pero tomamos lo que consideramos el promedio estimativo para cada caso.

Los médicos argentinos cobran entre tres y cuatro veces menos

La consulta en Argentina para las prepagas está entre 1000/2500 pesos, con valores menores en obras sociales y algo más en algunos otros gerenciadores.

Curiosamente PAMI tiene una consulta que es superior a la de algunas prepagas, pero la idea es limitarnos a prepagas, sus valores y cómo se relacionan con prepagas de otras partes del mundo.

Por eso, estimar la consulta en 2000 $ no es un guarismo muy lejano al real. Si ese era el costo el 1° de enero del 2023 ($ 180 oficial / $ 330 el paralelo) son: al valor oficial: US$ 10,80; y al paralelo US$ 5,50.

La consulta en Uruguay equivale a US$ 25; España, US$ 22; Brasil, US$ 22; EEUU entre US$ 50 y US$150, de acuerdo al Estado y al nivel del especialista. Todos estos valores son antes de impuestos y es sabido que Argentina tiene mayor presión impositiva que los señalados.

Es decir, cualquier médico en el exterior cobra, por lo menos, el doble que un médico argentino (tema que se agrava cuando debemos restar la depreciación por inflación ,ya que no se raro cobrar a los 60/90/120 días de la prestación o más tarde aún).



Mientras que el PBI per cápita en Argentina es de US$ 10.650, en Uruguay es de US$ 17.313 y en Brasil, US$ 7.500. En España, en cambio, es de US$ 30.105 y en EEUU, US$ 70 250.



Médicos y costos de cirugías



Una cirugía de catarata en Argentina se paga entre $ 50.000 y $ 150.000; pongamos un promedio de $ 100.000, es decir US$ 555 dólar oficial/US$ 285 el blue.

En Estados Unidos la misma cirugía se paga hasta US$ 3000 (entre 2000 y 4000), de cuyo monto el paciente paga US$ 700.

En España una catarata se paga 1.000 US$, en Uruguay 1.800 US$ y en Brasil 1.500 US$.



Es decir que, en el mejor de los casos, la cirugía se paga casi el doble que en Argentina (hablando de dólar oficial, aunque haya insumos que ya no se pagan al valor del dólar oficial).

Vale destacar que los equipos para operar catarata (facoemulsificador, microscopio, etc.) no se fabrican en Argentina, provienen de EEUU, Suiza, Alemania, etc.

Las diferencias en los costos de equipamientos e insumos no son mucho mayors que en otros países.

Acá salen más caros (por los derechos de Aduana), los repuestos son más difíciles de conseguir y no tenemos la financiación de otros países, pero son idénticos a los usados en los demás países… y a pesar de eso, nos pagan entre la mitad o la tercera parte en plazos, como ya dijimos, que se extienden entre 90 y 180 días, siendo Argentina el país con más inflación de los que hemos mencionado.



Médicos y la cirugía de vitrectomía



La vitrectomía con peeling de membrana es una de las cirugías más delicadas de toda la anatomía que requiere estructura de alta complejidad. Consiste en entrar a la parte posterior del ojo para acceder a la retina (un tejido de 250/300 micrones de espesor) y extirpar tejidos patológicos que miden 50 micrones de espesor. En Argentina se les paga a los prestadores $250.000. (Entre 150.000 $hasta 450.000$) en todo concepto.

Esta operación requiere equipos e instrumental costoso que exceden holgadamente los US$ 250.000 de inversión y se necesita material descartable que no siempre se cotiza en dólar official (a $ 189 el dólar oficial serían US$ 1.388, y a $ 350 el dólar blue, US$ 715).

Esta cirugía es muy delicada e implica un riesgo legal intrínseco muy alto, porque cualquier error implica la pérdida de la visión:



● En EEUU se paga US$4.000 por una vitrectomía

● España desde US$ 2.000

● Uruguay desde US$ 3.500

● Y en Brasil, unos US$ 2.150



¿Acaso somos tres o cuatro veces más baratos que los países fronterizos? ¿Somos la mitad de buenos que nuestros colegas? ¿Valemos menos que la mitad de lo que cobra uno de ellos?

Ahora, el lector podrá decir que estos países tienen un costo de vida mayor. Bueno, ¿Cuánto sale un seguro médico por mes en estos países?

● En Argentina son 5 las instituciones que cubren casi al 70% de la población con prepagas de salud. Un plan mediano cuesta unos $ 45.000 por persona por mes, que son US$ 250 oficiales o US$ 135 blue.

● En Uruguay se pagan 60 US$ más un copago del 10% del valor de la consulta o estudio.

Si dividimos el valor de la consulta por lo que se paga nos da: oficial US$ 10,80 por consulta / 250 equivale a 23 consultas; blue US$ 5,6 por consulta / 135 equivale a 24 consultas.

Si se dividiera el valor promedio de cada consulta por lo que se paga a la prepaga, el prestador debería cobrar US$ 10,80 por consulta (dólar oficial).



● En Uruguay se cubren casi 3 consultas con el pago mensual de la prepaga

● En España 22 dólares dividido 66 equivale a 3 consultas

● En Brasil se abonarán 80 dólares y la consulta 22, lo que equivale a 3.6 consultas

● En EEUU la situación es más compleja, un matrimonio paga US$ 500 por mes, pero en caso de copago puede abonar hasta US$ 7000 como copago en caso de intervenciones.

Creo que el mensaje es muy claro, aunque las prepagas en Argentina actúan de una forma solidaria y deban hacerse cargo de intervenciones y cirugías que en otros países corren por cuenta del afiliado, existe una desproporción entre lo que gana un médico en Argentina y lo que hacen aún en países vecinos dónde no existe tanta diferencia con el PBI per cápita.

De mantenerse estos guarismos la calidad prestacional se va a deteriorar

En todos los casos ganan menos en términos absolutos y también en la relación costo de la salud - valor de la consulta.

Muchos afiliados se quejan de la demora para conseguir turno y de cómo se han borrado los médicos de su prepaga ...esta es una parte de la explicación que justifica el deterioro en la calidad prestacional.

De mantenerse estos guarismos la calidad prestacional se va a deteriorar no sólo en tiempo de espera sino en obsolecencia tecnológica.

Creemos que el copago es parte de la solución, pero siempre y cuando el dinero que pague el afiliado vaya directamente a manos del prestador (médico, psicólogo, kinesiólogo) porque así se atenuaría el costo financiero que soporta el médico.

De no ser así, solo estamos agravando el problema.

Es indispensable que este diálogo no sea solo entre prepagas y organismos estatales, acá están comprometidos decenas de miles de profesionales del arte de curar y centenares de miles de empleados que no pueden ser dejados de lado.

Los médicos deben tener voz y voto en este diálogo.

* Oftalmólogo (M.N. 59.216)- Miembro de la CAMEOF- Director del Instituto de la Visión