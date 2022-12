Lo que tenés que saber acerca de los seguros de salud si pensás viajar a España

Si vas a hacer un viaje a España, como en cualquier otro tipo de viaje, es importantísimo prepararlo todo. Una de las cuestiones que tendrás que plantearte es si realmente merece la pena contratar seguros de salud o si la Sanidad Pública en España te cubriría en el caso de que tuvieses algún tipo de contingencia.

¿Es obligatorio contratar un seguro de salud para extranjeros si se viaja a España?

En el caso de que se viaje a España como turista y se prevea estar menos de tres meses, el seguro de viaje es muy interesante, pero no obligatorio. En el caso de que permanezca más de 90 días y no se tenga un contrato de trabajo, sí que será obligatoria la regulación. Si no se tiene seguro médico y se viene de un país extranjero, el turista tan solo podrá estar en España un máximo de 90 días.

¿Cuándo no es necesario contar con un seguro médico?

No será obligatorio para aquellas personas que estén en situación activa en el país. Esto quiere decir que se esté trabajando de manera regular en España (con independencia de que sea por cuenta propia o por cuenta ajena). Por ello, se debe estar registrado en la Seguridad Social.

Ahora bien, el hecho de que no sea obligatorio no quiere decir que no sea interesante. La Seguridad Social es de los mejores servicios médicos que se puede encontrar en el mundo, pero tiene limitaciones. Con un seguro médico se accede a un mayor rango de especialidades y se reducen los tiempos de espera.

¿Existen diferentes seguros de salud para extranjeros?

Antes de contratar un seguro de salud, es importante saber que existen diferentes tipos. Habrá que estudiar las diferentes peculiaridades para encontrar uno que realmente tenga las coberturas que se buscan:

Seguro de viaje: es el seguro estándar y está pensado para todos aquellos turistas que van a estar en España un tiempo inferior a 90 días.

Seguro para estudiantes: este tipo de seguro está pensado para estudiantes que van a España para pasar una temporada o para hacer un curso.

Seguro médico para extranjeros: es el seguro que se necesita para vivir en España. Si el objetivo es quedarse a vivir en el país, habrá que contratar este tipo de póliza.

¿Qué ventajas tienen los seguros de salud?



Esta son algunas de las ventajas de los seguros de salud:

Cuadro médico amplio: es posible acceder a un determinado especialista en muchos centros dentro de la red sanitaria. Por ejemplo, podremos elegir el más cercano.

Rapidez: podremos acudir al especialista en cuestión sin tener que pasar previamente por el médico de cabecera.

Libre elección: se puede elegir el médico directamente dentro del cuadro médico.

Flexibilidad de horarios: los horarios son más flexibles, para que podamos elegir aquellos que realmente nos vengan bien.

Coberturas: las coberturas son más amplias y es posible encontrar algunas exclusivas.