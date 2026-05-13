"¡Nosotros diagnosticamos y hacemos!": la respuesta de Jorge Macri a Patricia Bullrich a las críticas por el subte

La carrera hacia el 2027 está tomando velocidad y la interna se empieza a calentar y desde el lado de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich comenzó a marcar terreno en la Ciudad de Buenos Aires del PRO de Jorge Macri. Ante la publicación de la senadora nacional, donde con una comparativa entre la modernización y el estado de los subtes de Santiago de Chile con los de Buenos Aires, el jefe de Gobierno de la Ciudad se dio por aludido y no tardó en responder a las críticas, a través de su cuenta de X, citando la publicación de la senadora.

La respuesta de Jorge Macri a Patricia Bullrich por los subtes

"Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!", comenzó la publicación y detalló: "Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años. - Ya compramos 174 coches para renovar toda la Línea B, que no hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos, y 50 más para las líneas A y C. Todos 0KM".

Patricia Bullrich habló de la caliente reunión de Gabinete con Javier Milei: "El Presidente tiene una emocionalidad importante"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Macri continuó los ítems en su publicación destacando los avances en los subtes locales: "La Ciudad fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago en el subte. Antes eras rehén de la SUBE, hoy tenés libertad para pagar como quieras".

En cuanto al estado de las escaleras mecánicas, el funcionario porteño destacó: "Una vergüenza el estado de muchas escaleras mecánicas, algunas con más de 70 años de antigüedad. Ya avanzamos con la licitación para renovar 77. ⁠Y también estamos renovando más de 30 estaciones a nuevo."

Jorge Macri anunció que irá por la reelección, desafió a los libertarios y exigió un candidato a presidente del PRO

"El diagnóstico es claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad", sentenció.

Todo esto se suma a las declaraciones que días atrás realizó el diputado nacional, Fernando de Andreis, en las que recordaba que Bullrich se había desafiliado al PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, y destacó: "Patricia ha tenido una conducta bastante cambiante a lo largo de su vida política".Y que no la ve "de ninguna manera rompiendo con los libertarios, con Milei".

Mientras, Bullrich muestra cada vez más señales de su armado político camino a las elecciones 2027 con visitas a comercios, recorrido por las calles y diálogo con los vecinos, con una clara intención de posicionarse en la Ciudad.

LT