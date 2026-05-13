miércoles 13 de mayo de 2026
JUDICIALES
AVANZA LA CAUSA

La Justicia amplió el procesamiento de los 13 imputados por el fentanilo contaminado y elevó el número de víctimas fatales a 90

Según el escrito, Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, es considerado "prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales".

Fentanilo Contaminado 21082025
Fentanilo Contaminado | AFP

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata decidió, en la causa que investiga las muertes por el fentanilo contaminado, sumar otras 70 víctimas, elevando el número de fallecidos a 90, y ampliar el procesamiento de los 13 imputados.

Según el escrito que fuentes judiciales le enviaron a la Agencia Noticias Argentinas, el empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, es considerado “prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos personas y graves de, al menos, 41 personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor”.

De acuerdo a los allegados a la investigación, "estas victimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025”.

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