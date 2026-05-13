La causa contra el anestesiólogo Hernán Boveri (45) y la residente de esa especialidad Delfina “Fini” Lanusse (29), los médicos que trabajaban en el Hospital Italiano y están procesados por "administración fraudulenta", incorporó nuevos elementos. Tras la mención de las “vinchas BIS”, sensor usado para monitorear la actividad cerebral, y la declaración de una testigo, se dio pie a la hipótesis de que supuestamente habrían robado fármacos con fines sexuales.

El caso forma parte de un presunto entramado conocido como "Propofest", donde se especuló en que habría profesionales de la salud involucrados en el hurto de medicamentos anestésicos que luego se ofrecían en eventos clandestinos de forma recreativa. Con una parte de rumor y otra más anclada al desarrollo de la investigación, todo salió a la luz luego de la muerte del anestesista Alejandro Zalazar (31), investigada en otro expediente.

Propofest: los descargos de "Fini" Lanusse y la duda sobre su presencia en el departamento del anestesista muerto

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La pregunta por la finalidad del robo de estas sustancias, como propofol y fentanilo, apuntaba a un probable consumo problemático por parte de los involucrados, pero el reciente testimonio de una de las compañeras de Lanusse indica que las habrían usado cuando mantenían relaciones.

En su declaración en el marco de la causa, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera, Boveri reconoció que mantenía con la joven "un vínculo afectivo y amoroso", a pesar de que está casado.

Ahora, una médica de 28 años identificada como N. mencionó que una compañera, S., de 35 años, le hizo el siguiente comentario: “Me dijo que Delfina hace 3 años se está cog...do a Hernán, él va a la casa, le pone un BIS, le inyecta propofol y se la co..”. El fragmento fue difundido por el medio Infobae, que indicó que aparece citado en la apelación que hizo la defensa del anestesiólogo a su procesamiento.

Delfina "Fini" Lanusse, una de las médicas procesadas por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano.

De acuerdo con ese testimonio, "Fini" se habría "enganchado" con el uso de propofol por juntarse con Hernán y sus amigas la habrían visto "en dos ocasiones sedada en su casa, con riesgo de vida”. El magistrado consideró las palabras de S. “particularmente relevante” ya que se trata de una "amiga y compañera de residencia de la acusada, quien dio cuenta de distintos episodios”.

S. también afirmó que Lanusse le contó a fines del año pasado que había tenido relaciones con Boveri y que le había administrado "propofol y otras sustancias, entre ellas ketamina", en su vivienda.

Además, aseguró haber observado en ese lugar varias "vinchas" de BIS (Índice Biespectral o Biespectral Index, en inglés), con lo que es posible hacer un "viaje controlado" si se le aplica a alguien un anestésico

"Vincha" BIS (o sensor de Índice Biespectral).

"El BIS es la marca de un dispositivo usado para monitorizar la actividad cerebral. En pacientes sedados se usa para ver si están sedados de más o de menos. Existen pacientes que además de estar sedados, necesitan bloqueantes neuromusculares (como un paralizante) cuando están muy críticos y cuesta adaptarlos a la ventilación mecánica. En ese caso uno no quiere que el paciente esté poco sedado y bloqueado y ahí el BIS ayuda a no 'sedarlos de menos'", explicó un especialista consultado por este medio.

Los médicos acusados rechazaron la versión

Tanto Boveri como Lanusse negaron las acusaciones, apelaron al procesamiento que decidió el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48 y cuestionaron el origen de la hipótesis erótica. La joven sostuvo que S. tiene "supuestos problemas psiquiátricos familiares" y que eso sería "factor explicativo de su relato, que podrían tener ciertas semejanzas con su caso”.

El exanestesiólogo de planta del Hospital Italiano sostuvo que su relación sentimental con la residente "fue consensuada" y ahora ambos esperan que la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional revierta la decisión del magistrado. Sus abogados defensores plantearon que por los dichos de S. "la versión se expandió" y los testigos habrían recibido esa información directa o indirectamente, por lo que la causa tendría un "vicio insanable".

Sánchez Sarmiento procesó a Boveri con un "rol protagónico" en la presunta "administración fraudulenta" por el robo de medicamentos e insumos necesarios para administrarlos y controlarlos, y a Lanusse le atribuyó una participación "secundaria". A ambos les prohibió salir del país; mientras que al primero lo embargó por 70 millones de pesos y a la segunda, por 30 millones de pesos

Caso "Propofest".

En las presentaciones, los médicos argumentaron que el centro de atención ubicado en el barrio porteño de Almagro "informó la inexistencia de faltantes, la ausencia de diferencias de inventario y la inexistencia de irregularidades en los registros". El juez manifestó que este punto es relativo, ya que no es necesario llevarse una ampolla para obtener la sustancia, sino que se puede efectuar un "robo hormiga" o juntar con una jeringa los restos que queden.

"Puedo presumir que más allá de los esfuerzos por parte del hospital en controlar efectivamente el retiro, uso y descarte de fármacos, existen diversas formas de transgredir el sistema”, expresó.

En el entramado de las "Propofest" existen otras dos causas: la investigación contra Chantal "Tati" Leclercq, amiga de "Fini" e imputada por presunto robo de anestésicos del Hospital Rivadavia (que se tramita en el Juzgado N°56); y el fallecimiento de Zalazar, hallado sin vida en su departamento con una vía conectada en un pie (a cargo del Juzgado Nº60). Los casos se conectan porque "Tati" era excompañera de residencia del anestesista muerto, e incluso ingresó con la hermana de éste a su domicilio el día de su deceso.

FP