Detienen a taxista con 300 ampollas de fentanilo de origen paraguayo abajo del asiento

Una patrulla de Gendarmería Nacional que realizaba un operativo eventual sobre la Ruta Provincial 34, en Corrientes, detuvo a un taxista que transportaba un cargamento escondido con 300 ampollas de fentanilo. Los agentes de la fuerza federal comprobaron que la sustancia provenía de un laboratorio ubicado en Paraguay, y el sospechoso fue arrestado luego de que admitiera que no tenía permiso para transportarla.

El procedimiento estuvo a cargo de los integrantes de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, quienes visualizaron un auto Chevrolet Classic, que estaba ploteado como taxi. El puesto de vigilancia se montó sobre la mencionada ruta provincial que une Posadas con la localidad correntina de San Carlos, a la altura del Cementerio Santo Tomás.

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Tras pedirle que detuviera su marcha, los efectivos revisaron el interior del vehículo y detectaron tres cajas que les llamaron la atención: estaban colocadas estratégicamente debajo del asiento del conductor. Al abrirlas, descubrieron los envases que indicaban que la sustancia había sido producida por un "laboratorio de la República del Paraguay".

Según el parte oficial, al que accedió PERFIL, personal de Criminalística "realizó la apertura de las cajas, contabilizando un total de 300 ampollas de 2 miligramos cada una, a las que le realizaron la prueba de orientación de campo arrojando positivo para fentanilo".

Por otro lado, se comunicó que los rótulos confirmaron que el fármaco ingresó ilegalmente al país. De esta manera, se inició una causa y la Fiscalía Federal de Corrientes dispuso la incautación de las ampollas, el secuestro del vehículo y la detención del taxista oriundo de la capital misionera, en "carácter de incomunicado".

Se cree que el conductor tomó ese camino, que tiene poco tránsito y en ese tramo no está asfaltada, para evitar uno de los controles fijos que Gendarmería posee sobre la Ruta Nacional 14. El hombre viajaba solo a bordo del auto y por el momento no se pudo determinar cuál era el destino que tenía ese cargamento.

Los efectos del fentanilo

En el informe, Gendarmería Nacional explicó que el fentanilo es "un fuerte opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina, y es utilizado en el ámbito de la salud como analgésico y anestésico para dolor intenso, generalmente en contextos de cuidados paliativos y cirugías".

Más allá de su uso médico, este fármaco actúa sobre el sistema nervioso central y causa sedación extrema, sensación de relajación, confusión y comportamientos inactivos, generando dependencia. En distintos países se ha advertido sobre su presencia en un mercado ilegal bajo el nombre de "droga zombi" o mezclado en pastillas falsificadas.

Hace poco más de un año, varias guardias hospitalarias en Argentina empezaron a reportar una serie de muertes. Luego, se descubrió que a todas las víctimas se les había suministrado fentanilo en mal estado, elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. A partir de este episodio, se dio inicio a una causa donde se detuvo a los responsables de su elaboración, dentro de los cuales se encuentran Ariel y Diego García Furfaro como principales imputados.

Más cerca en el tiempo, el fentanilo volvió a aparecer en la agenda mediática junto al propofol, otro agente anestésico. Esta vez su mención se debió a un complejo entramado denominado "Propofest", en el que se cree que habría profesionales de la salud que habrían robado ampollas de hospitales (es decir, del circuito legal) para llevar a cabo eventos clandestinos donde ofrecían el consumo de estas sustancias con fines recreativos.

Este caso se destapó tras el fallecimiento del anestesista Alejandro Zalazar, de 31 años, que fue hallado muerto en su departamento de Palermo, con una vía en su pie derecho. A raíz de ello se abrieron diferentes causas, tramitadas en distintos juzgados, en el que hay al menos tres médicos acusados de "administración fraudulenta" por el presunto hurto de los medicamentos.

FP/ff