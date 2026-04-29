Un policía de la Ciudad de Buenos Aires quedó detenido este miércoles después de haber matado a una mujer y de herir a un hombre que circulaban en motocicleta, en medio de un confuso episodio en el partido bonaerense de La Matanza. El agente asegura que habrían querido asaltarlo, sin embargo la Justicia investiga su accionar porque durante el hecho vació el cargador de su arma reglamentaria contra la pareja.

La escena tuvo lugar en las últimas horas de este martes y toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad. Allí se observa al oficial, identificado como Héctor Camejo, de 48 años, ubicado en la calle Montgolfier y cerca de Da Vinci, en el momento en el que se registra el paso de la moto. Cuando el vehículo estaba a pocos metros comienza a disparar contra sus ocupantes; fueron 17 tiros, en total.

Luego, se ve que ambos caen al asfalto. La mujer es la primera en incorporarse e intentar escapar del lugar, pero después de dar unos pasos cae desplomada en la vereda, en medio de expresiones de dolor. Su acompañante se para y se acerca hasta donde había quedado tirada ella. "¡Ayuda por favor! ¡Vení amiga. La mató. La mató, amiga!", gritó el hombre antes de huir corriendo con una evidente dificultad.

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En la filmación se percibe un detalle que avalaría, en parte, a la versión de Camejo: ni bien se alejó del rodado, el hombre caminó hasta el cordón, se agachó, tomó un objeto y lo revoleó por encima del techo de un local. Un vecino de la localidad de González Catán, más tarde, se lo entregó a los investigadores, quienes establecieron que se trataba de la réplica de un arma.

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Además, la moto en la que se movilizaba la pareja fue registrada como una Honda 110, que no tiene patente. Quedó tirada en el medio de la calle, con manchas de sangre hasta que fue incautada, junto con diez vainas servidas calibre 9 milímetros y tres proyectiles enteros que corresponden a la pistola reglamentaria Beretta del oficial.

Tras la balacera, la conductora de la motocicleta fue trasladada hasta el Hospital Favaloro, donde ingresó sin signos vitales. La mujer recibió un balazo a la altura de las costillas y el proyectil quedó alojado en esa zona. Hasta el cierre de esta nota, su identidad no pudo ser confirmada, al igual que la de su compañero herido.

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Camejo, inspector de la División Patrulla Acceso Sur de la fuerza porteña, se presentó por su cuenta en la comisaria de González Catán de la Policía Bonaerense, vestido con ropa de civil -tal como se hallaba al momento del hecho- y dio su versión de lo sucedido.

Comentó que estaba de franco, que la moto comenzó a disminuir la velocidad cuando pasó cerca suyo y que vio que la persona que iba atrás "hizo un gesto" como para exhibir un arma (que sería la réplica que se encontró después).

El agente quedó detenido y se inició una causa que quedó en manos de la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas (el mismo que intervino en los primeros meses de las pesquisas por el triple crimen narco de tres jóvenes matanceras en Florencio Varela). Según trascendió, se espera que sea indagado en las próximas horas.

La hipótesis inicial considera que el accionar de Camejo no cuadraría con una legítima defensa. Incluso, por la cantidad de proyectiles, el acusado habría seguido disparando a pesar de que los supuestos ladrones habían cesado con su intención.

Personal de la Policía Científica convocado por el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) secuestró las vainas mencionadas, las balas enteras, el arma falsa, el vehículo y una gorra de color negro. El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial de Lomas de Zamora y se esperan los resultados de las pericias para determinar las circunstancias del hecho.

FP