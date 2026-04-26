Dos detenidos por el atroz crimen a sangre fría de un joven de 21 años en Temperley

El barrio San José, en Temperley, partido de Lomas de Zamora, sigue conmovido por el terrible asesinato de Agustín Rivero, un joven estudiante de 21 años que regresaba de la facultad cuando unos delincuentes le dieron un disparo en el abdomen para robarle su mochila y celular.

El brutal hecho de inseguridad ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 19:30hs, en la localidad de San José del partido bonaerense, en la intersección de las calles Dinamarca y Ericson. Actualmente, hay dos sospechosos detenidos. los cuales fueron arrestados tras un seguimiento de las cámaras de seguridad.

Testigos del hecho indicaron que los asaltantes descendieron de un Volkswagen Voyage negro, el cual se trataría de un vehículo robado, se acercaron al joven estudiante, lo intimidaron con un arma de fuego y, luego de concretar el robo, efectuaron el disparo mortal, dejando al chico herido en plena vía pública.

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"¡Dame las cosas!", exigió uno de los ladrones a los gritos, apuntándole a la víctima con un arma de fuego. Ante la amenaza, Rivero entregado la mochila y quiso alejarse para escapar. No obstante, el sospechoso quiso robarle también el celular, por lo que le disparó. Acto seguido, subió al auto y escapó.

El joven, herido de gravedad, cruzó la calle y le pidió ayuda a una vecina, la cual lo asistió y lo puso a resguardo. Poco después, el chico fue trasladado a una clínica de Banfield donde se confirmó su muerte por una herida de bala mortal en el abdomen.

AS/HB

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Al tomar conocimiento del episodio, personal de la DDI de Lomas de Zamora, junto a la Comisaría Sexta y el Departamento de Homicidios, realizó un seguimiento de las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona a través del cual se reconstruyó la secuencia delictiva previa al asesinato.

A partir de la investigación se determinó que el vehículo había sido robado horas antes en Lanús y que el grupo de delincuentes estaba compuesto por cuatro sospechosos masculinos armados, el cual previamente había sustraído una Renault Kangoo que funcionó como apoyo en el robo que derivó en la muerte del joven.

Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, alrededor de las 23:30hs, el vehículo Volkswagen Voyage apareció en Avellaneda, mientras que la camioneta Renault Kangoo fue abandonada en Monte Chingolo, donde los uniformados detectaron a dos jóvenes que se alejaron del utilitario e ingresaron a una vivienda cercana.

A través de una orden de allanamiento de urgencia, efectivos policiales ingresaron al domicilio ubicado sobre la calle Blas Pladeras al 300 y detuvieron a Lautaro Ezequiel Silva (21), con antecedentes, y Miguel Ángel Silva (25).

Durante el allanamiento la Policía también encontró prendas de vestir que coinciden con las registradas en las grabaciones del momento del crimen, entre ellas un buzo negro tipo canguro y otro rojo y calzado específico utilizado en la escena del crimen, junto a dos teléfonos celulares.

La causa fue caratulada como "Homicidio Criminis Causa y Robo Agravado por el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda" y quedó en manos de la UFI N°07 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El delito mencionado prevé una única pena de prisión perpetua.

AS.