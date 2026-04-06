Toma de rehén en Temperley: un hombre armado retuvo a una mujer en el Tren Roca y fue detenido

Un hombre armado tomó de rehén a una mujer este lunes en la estación de Temperley del Tren Roca, en un hecho que generó momentos de máxima tensión y obligó a interrumpir el servicio ferroviario durante más de una hora.

El episodio ocurrió cerca de las 15.11 en una formación detenida en el andén 2. Según informaron fuentes oficiales, el agresor subió al tren, atacó a la víctima y la mantuvo retenida dentro de un vagón mientras la amenazaba con un arma de fuego.

Efectivos de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo en el lugar y comenzaron una negociación para evitar un desenlace violento. Primero lograron evacuar al resto de los pasajeros y luego avanzaron en el diálogo con el atacante.

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La situación se resolvió alrededor de las 16.20, cuando el hombre depuso su actitud, liberó a la mujer y fue detenido en el mismo andén. La víctima fue asistida y, según trascendió, se encuentra fuera de peligro.

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Durante el procedimiento, la circulación de los trenes en los ramales hacia Alejandro Korn y Bosques estuvo suspendida. El servicio se normalizó pasadas las 16.30, una vez finalizado el operativo.

De acuerdo a la información preliminar, el agresor fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años. Además del arma de fuego que utilizó durante el ataque, los efectivos constataron que tenía en su poder una granada, lo que motivó la intervención de personal especializado en explosivos.

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Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde testigos registraron los instantes de mayor tensión dentro de la formación.

La investigación recién comienza y las autoridades buscan determinar si existía algún vínculo previo entre el atacante y la víctima. El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las imputaciones correspondientes.

LB