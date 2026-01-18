Al menos 46 personas fueron tomadas como rehenes y ocho policías murieron durante motines en cárceles de Guatemala

El gobierno de Guatemala acusó este domingo a grupo pandilleros de matar ocho policías y tomar al menos a 46 personas como rehenes en tres cárceles tras negativa a negociar el traslado de los líderes de las peligrosas bandas. Las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas terroristas por Estados Unidos, están acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

Los asesinatos se produjeron un día después de que grupos de pandilleros tomaran como rehenes a 46 personas, en su mayoría custodios. Durante el domingo, las autoridades lograron restablecer el orden en las tres prisiones y liberaron a nueve de los detenidos, según fuentes del gobierno.

El ministro del Interior, Marco Antonio Villeda, manifestó estar “muy dolido” por la muerte de los agentes, que “han sido atacados cobardemente por estos terroristas”. Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y varios detenidos por los ataques registrados en la capital del país.

Frente a la delicada situación, el presidente, Bernardo Árevalo, decretó este domingo el estado de sitio por 30 días. Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las plantillas con el objetivo de “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, aunque deberá ser ratificada por el Congreso, de mayoría opositora.

Cárceles liberadas

Este domingo, las autoridades lograron retomar el control del penal de máxima seguridad de Renovacion I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberar a los nueves custodios que permanecen retenidos. Los uniformados ingresaron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos, y tras quince minutos lograron controlar el penal, según la agencia AFP.

Las autoridades lograron retomar el control del penal de máxima seguridad de Renovacion I

Las autoridades también liberaron a 28 personas que se encontraban retenidas por los pandilleros en el centro penitenciario Fraijanes II, y otras nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.

"Estos grupos, desesperados, quisieron infundir el terror y el caos" para "forzar al Estado a ceder ante su exigencia de privilegios", pero "están fracasando", indicó Arévalo.

En 2025, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de la prisión, de los cuales seis fueron recapturados.

Por su parte, el ministro de Defensa, el general de División Henry Sanez, aseguró que el ejército “va a seguir en las calles” para seguir “golpeando” las estructuras del crimen organizado. "El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía", indicó.

Desde mediados de 2025, los pandilleros protagonizaron diferentes motines, en uno de los cuales un guardia murió por disparos. Además, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de la prisión, de los cuales seis fueron recapturados.