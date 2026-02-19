Operario de Fate: "Tienen que solucionar el problema sin que los trabajadores seamos rehenes”

Tras el cierre de la empresa Fate, Adrián Aguilar, operario con más de 20 años de antigüedad en la fábrica de neumáticos, contó en el programa “QR!” de Canal E que un grupo de trabajadores permanece dentro de la planta —incluso sobre el techo del establecimiento— a la espera de definiciones frente a una orden de desalojo.

“Estamos acá para recuperar nuestro esfuerzo de trabajo”, afirmó el trabajador durante la entrevista. Según explicó, la decisión de permanecer en el lugar no responde a una protesta simbólica sino a la incertidumbre generada tras el cierre inesperado de la planta, que dejó a decenas de familias sin ingresos.

Cierre de FATE: afirman que el secretario general del sindicato está "demorado" dentro de la fábrica

Aguilar contó que los empleados de Fate se encontraban de vacaciones cuando descubrieron que la fábrica había sido cerrada. Al regresar, encontraron candados en los accesos y un cartel que anunciaba el cese de actividades.

El trabajador aseguró desconocer los motivos concretos del conflicto empresarial y señaló que los empleados no deberían quedar atrapados en disputas entre la empresa y el Gobierno. “Si hay un problema entre ellos, tienen que solucionarlo sin que los trabajadores seamos rehenes”, expresó.

Con 41 años, tres hijos y a cargo de su madre jubilada, Aguilar explicó que la pérdida del empleo representa una situación crítica. También cuestionó la idea de aceptar una indemnización como única salida, al considerar que el contexto económico dificulta conseguir nuevos trabajos industriales.

Orden de desalojo y negociaciones abiertas

Durante la entrevista, el operario confirmó que existe una orden de desalojo que genera preocupación entre los trabajadores que permanecen dentro de la planta. Según indicó, se desarrollaron reuniones con autoridades provinciales y nacionales en el marco de una conciliación obligatoria, aunque aún no recibieron confirmación sobre si la empresa la acatará.

En total, estimó que alrededor de 150 trabajadores continúan dentro del establecimiento, distribuidos en distintos sectores. Un grupo permanece en el techo para vigilar los movimientos en el predio y anticipar cualquier operativo.

Cabe recordar que, según el relato del empleado, situaciones similares ya ocurrieron anteriormente: tras conciliaciones obligatorias previas, algunos trabajadores terminaron igualmente despedidos una vez finalizadas las negociaciones.

LB/DCQ