Jujuy: acusan a diputado de forzar derivaciones irregulares en el PAMI

La Libertad Avanza sumó un problema inesperado en Jujuy, una de las cinco provincias que gobierna el radicalismo. El foco está puesto en el diputado nacional Manuel Quintar, quien en otro momento de su carrera política estuvo al lado de Milagro Sala y ahora es el hombre de confianza de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei en esa provincia. Con ese respaldo, el legislador sumó influencia sobre la delegaciòn del PAMI en Jujuy y ahora es acusado de enviar a distintos afiliados con discapacidad a la Clínica Los Lapachos. Según sostienen distintos denunciantes vinculados a la UCR, “Quintar y su familia son propietarios del Policonsultorio Los Lapachos de Alto Comedero, un anexo de la clínica Los Lapachos, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy”. La clínica, según los denunciantes, “se llamaba “Sanatorio Quintar” y luego de afrontar una quiebra “dejó en banda a los acreedores y luego pasó a llamarse “Los Lapachos”, aunque siguió en manos de los mismos dueños”. El caso inicialmente fue revelado por el sitio La Política On Line. Desde entonces comenzó a crecer y sumó nuevas pruebas, como un telegrama que le llega a afiliados del PAMI que son beneficiarios de una pensión no contributiva. A los que tienen residencia en Jujuy los mandan a la clínica que pertenecería a familiares de Quintar. “La gente está súper angustiada porque claramente ahí dice que de no hacerlo al trámite corren el riesgo de que se les corte la pensión”, advirtieron los impulsores de la denuncia contra el diputado que actualmente preside la Comisión de Justicia y ocupa la vicepresidencia de Salud Pública y Acción Social.