Se desmoronó parte de la estructura de la Catedral de Jujuy y cerraron el lugar de manera preventiva

La Catedral Basílica de Jujuy fue cerrada al público este viernes 14 de abril, luego de que se cayera una parte de su estructura, más específicamente, un muro superior lateral que ya estaba en un estado muy avanzado de deterioro. Todo ocurrió en medio de las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad de San Salvador de Jujuy los últimos días.

Tras lo ocurrido, la Diócesis decidió el cierre del templo y también del museo que se encuentra en el mismo edificio. Mientras tanto, arrancaron las tareas de apuntalamiento para garantizar la seguridad de los fieles que concurren al lugar. Los oficios litúrgicos se harán en los horarios habituales en la Capilla del Colegio del Huerto hasta nuevo aviso.

El padre Manuel Alfaro habló con Radio 2 sobre lo ocurrido: "Esta mañana a las 6, cuando abro la puerta lateral de lo que sería el Balcón del Museo de la Catedral, veo una mancha negra que no podía distinguir y era esa mancha negra la tierra porque las paredes de la Catedral son todavía de adobe, esa parte es la que se desmoronó porque evidentemente las lluvias de estos días fueron la gota que rebalsó el vaso de agua. Cuando entra agua en el adobe corre peligro toda la pared, por eso es que para prevención hemos cerrado la iglesia hasta el día lunes donde tendremos un cálculo de cómo están las paredes. Es un edificio tan antiguo, es el primer monumento nacional declarado y nunca hemos tenido ningún tipo de ayuda desde Nación, siempre desde la Parroquia y el Obispado hemos ido poniendo parches”.

Y agregó: "Hoy vino el ministro de Infraestructura, arquitectos y Monseñor tomó la medida de cerrar para que no pase nada porque puede dañar la parte estructural. Desde el mediodía siguen trabajando los obreros, quitando la tierra porque puede correr peligro. Se va a trabajar mañana y el día domingo, no se va a dejar de trabajar para que no pase a la parte del templo de la Catedral, y el lunes tendremos un reconto de si se requiere más tiempo de trabajo o solo fue ese lugar la de reparación. Se debería analizar las paredes, el techo y hacer un trabajo a largo plazo”.

En diálogo con “TodoJujuy”, el obispo César Fernández remarcó que “la Catedral necesita realmente un tratamiento integral y estructural para tratar de ponerla en las condiciones”, y añadió que no pueden hacer nada sin la aprobación del Gobierno nacional: “No podemos intervenir sin permiso de Monumentos y ellos no pueden intervenir porque, en los 15 años que estoy, nunca tuvieron dinero para invertir nada”.

Las condiciones climáticas en Jujuy se complicarían todavía más este fin de semana, porque se espera que el sábado 15 y el domingo 16 de marzo haya tormentas. Las precipitaciones afectaron fuertemente los últimos días a la capital jujeña, por lo que se encuentran cerradas la Ruta Nacional 40 y las rutas provinciales 70, 79, 83, 78 y 19.