"¡Claro!": la reacción de Milei cuando Alejandro Álvarez culpó al aborto por la falta de alumnos

"¡Claro!", fue la reacción del preidente Javier Milei cuando el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejando Álvarez, para atacar a los gremios docentes, vinculó el aborto con la falta de alumnos en las aulas.

MIlei estaba citando con el tono de una revelación la famosa frase "no hay quedarles el pescado, hay que enseñarles a pescar", cuando intervino el funcionario. Todo en el streaming Carajo, del Gordo Dan, a que el mandatario asistió luego de su paso por el también canal ultraoficialista Neura.

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Álvarez dijo: "Los sindicatos docentes se quejan porque se van quedando sin alumnos, que se están cerrando aulas y se están cerrando jardín (sic) de infantes ¿Y por qué? ¡Si ellos defendieron el aborto!".

Con gesto de personaje de Francella, el Presidente, aprobó el concepto. "¡Claro!, dijo, y completo: "No conectan, no conectan, no conectan...".

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