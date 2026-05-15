Economista sobre la baja de la inflación: "El Gobierno está pagando algunos costos para llevarla a 0"

El economista cordobés Diego Dequino aseguró que la inflación del 2,6% en el mes de abril era un número “esperable” y que el gobierno “está pagando algunos costos para tratar de llevarla a cero”.

La inflación en Córdoba fue de 2,9% en abril, apenas menor que marzo y en sintonía con el Indec

Qué dijo Dequino sobre la inflación

“Me parece que el número era esperable. El gobierno está empecinado en tratar de llevarla a cero, como dice el presidente a la inflación, y está pagando algunos costos para llevar el valor de la inflación a ese número”, explicó el analista económico.

“Fundamentalmente lo vemos en la calle porque el costo lo estamos pagando en materia de actividad económica y en materia de plata en la calle”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Entonces como el gobierno sigue recurriendo a ese mecanismo, lo más probable es que la inflación vuelva a ir hacia un sendero descendente, a menos que tengamos de nuevo un cisne negro como ocurrió el año pasado, donde el gobierno rompa algún contrato ficto que tenga con algún sector de la sociedad, como pasó el año pasado con los bancos, cuando suspendió las LEFI de manera intempestiva y a partir de ahí se creó todo el problema que después arrastró a la política”, ejemplificó.

“Si eso no pasa, si el gobierno sigue en este sendero lo más probable es que la inflación siga buscando descender. Esto va a ser sobre la base, desde mi punto de vista, de un muy difícil rebote en la actividad económica en el corto plazo por otros motivos”, insistió.

Comparación con la convertibilidad

“Más allá de entrar en una crítica, en un análisis crítico a la situación puntual, a mí me gusta comparar con situaciones conocidas o que todos podamos reconocer. La convertibilidad en esta misma ventana de tiempo, en 29 meses, y yo pongo el reloj no en abril del 91, sino en febrero del 91, porque la devaluación fue en enero del 91, que había saltado el austral de 5.000 a 9.300, es decir, fue menor aquella devaluación que esta, la inflación había descendido a menos de la mitad de la actual. Es decir, la convertibilidad entre febrero del 91 y 29 meses había acumulado 100% de inflación. Este programa en 29 meses acumuló 300% de inflación”, comparó Dequino.

En este sentido consideró que “desde el punto de vista monetario, lo que tenemos es menos de la mitad efectivo del proceso de la convertibilidad”. “Yo creo que es un dato que hay que mirarlo”, enfatizó.

“Entonces, tenemos en materia de efectividad de precios, un programa monetario que es un tercio efectivo comparado con la convertibilidad en una ventana ya larga”, reiteró.

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“Dólar atrasado”

“Con este valor del dólar, que todo el mundo se da cuenta que el dólar está al menos atrasado en el orden del 30%. Si vos lo comparás solamente con la inflación de precios debería estar en el orden de los 1.900 o 2.000 pesos. Al tener un atraso del 30 o 35%, el gobierno le está diciendo a la sociedad argentina que tradicionalmente ahorra en dólares, que todas las estadísticas dicen que los argentinos tenemos 300.000 millones de dólares en el colchón, está diciendo no tenés 300.000, tenés 200.000”, analizó.

“Ese efecto, esa puja que tiene el gobierno en querer extinguir la inflación a cualquier costa, implica decirle a los argentinos que sus ahorros, sus cajas de seguridad, de supervivencia, que es la manera que tiene la gente de defenderse en Argentina, que es juntando dólares y no oro, como puede haber sido en otro país en otro momento, está en un valor artificialmente distorsionado por obra de la política del gobierno”, aseguró el economista cordobés.

“Y en ese sentido, ahí tienen un obstáculo, porque ¿quién va a querer entregar su kit de seguridad en el peor momento de valor? Y la gente lo va a aguantar hasta último momento, por eso no salen los dólares en el colchón. Nadie se atreve a reventar el kit de seguridad y supervivencia cuando vos decís me lo están pagando muy barato”, concluyó Dequino.