Otra tragedia en Córdoba: una nena de 5 años murió aplastada por el portón de su casa

Córdoba volvió a quedar atravesada por una tragedia devastadora que tuvo como víctima a una niña. Una nena de 5 años murió este jueves por la noche después de que el portón de hierro de su casa se desprendiera y la aplastara en barrio Altos de Vélez Sarsfield.

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El dramático episodio ocurrió cerca de las 20 en una vivienda ubicada sobre calle Cacheuta. Según las primeras informaciones, la madre de la pequeña realizaba una maniobra cotidiana: sacar el auto de la cochera y cerrar el portón de ingreso.

Mientras la niña esperaba a un costado, una de las hojas de hierro se salió repentinamente de las bisagras y cayó de lleno sobre su cuerpo. El impacto le provocó heridas gravísimas y generó una escena desesperante para la familia.

Policías que llegaron al lugar trasladaron de urgencia a la menor junto a sus familiares hasta la Clínica Vélez Sarsfield, donde ingresó directamente al shock room debido a la gravedad de las lesiones.

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Los médicos constataron que presentaba un severo traumatismo de cráneo, sangrado interno y una hemorragia abdominal masiva. Ante el cuadro crítico, decidieron intervenirla quirúrgicamente de inmediato en un intento por salvarle la vida.

Tras el hecho, personal de Bienestar Policial trabajó en la asistencia y contención de los familiares.