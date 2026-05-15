Museos gratis, feria de vinilos y recorridos secretos: los mejores planes en Córdoba para el Día Internacional de los Museos

Córdoba celebrará el Día Internacional de los Museos con cuatro días de actividades gratuitas y una programación que busca sacar a los museos del recorrido clásico para convertirlos en experiencias mucho más participativas.

La agenda organizada por la Agencia Córdoba Cultura incluirá desde intervenciones teatrales y documentales hasta muestras fotográficas, juegos interactivos, recorridos guiados y ferias culturales. El domingo 17 será el día central, con entrada libre y gratuita en todos los museos provinciales.

Museo Emilio Caraffa: juegos, desafíos y recorridos interactivos

El domingo 17, el Museo Emilio Caraffa realizará “Museo a la carta. Aventuras en el Museo”, una actividad pensada para grupos de amigos y familias.

La propuesta invita a recorrer las salas mediante juegos, desafíos y experiencias compartidas inspiradas en la muestra “Rosa Farsac y el teatro de las flores”. La actividad tendrá cupos limitados y requerirá inscripción previa.

Paseo del Buen Pastor: feria de vinilos, DJs y coleccionismo

El Paseo del Buen Pastor será sede de la Feria de Vinilos Córdoba, considerada una de las más importantes del interior del país.

Más de una docena de expositores ofrecerán discos nuevos y de colección, además de CDs y casetes. También habrá musicalización en vivo en formato vinilo con DJ Potti Cedamanos y Diego Quiroga como invitado.

Museo Palacio Dionisi: fotografía histórica y documental italiano

El Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi tendrá una de las programaciones más fuertes del fin de semana.

El sábado habrá una charla a pie de obra sobre la muestra “La imagen muestra lo que falta: la palabra nombra lo que fue”, una exposición con más de 100 retratos realizados en estudios fotográficos cordobeses entre fines del siglo XIX y mediados del XX.

Más tarde se proyectará el documental “Nino Migliori”, dirigido por Alessia De Montis, sobre la vida y obra del reconocido fotógrafo italiano.

Museo Marqués de Sobre Monte: el mural donde los visitantes dejan recuerdos

El Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte impulsará “Un mural afectivo”, una intervención abierta donde el público podrá escribir recuerdos, emociones y experiencias vinculadas al museo.

La propuesta busca construir una memoria colectiva a partir de frases y relatos de los propios visitantes.

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Casa Museo Amadeo Sabattini: recorridos teatrales con títeres en Villa María

En Villa María, la Casa Museo Amadeo Sabattini realizará la actividad “Recorriendo el Museo con La Bocona”.

Se trata de una intervención teatral con títeres donde un personaje guía a los visitantes mientras relata historias y anécdotas sobre el exgobernador cordobés Amadeo Sabattini.

Museo Arqueológico Cerro Colorado: mapas, memoria y Leopoldo Lugones

El Museo Arqueológico Provincial Cerro Colorado organizará “El choque de los mundos. Mapeo de memorias locales”.

La actividad propone reconstruir una cartografía histórica del Cerro Colorado a partir de textos de Leopoldo Lugones y las memorias actuales vinculadas al patrimonio de la región.

Centro de Arte Contemporáneo Chateau: documental sobre Antonio Seguí

El domingo también se proyectará el documental “Seguí Seguí” en el Centro de Arte Contemporáneo Chateau.

La película dirigida por Pepe Tobal recorre la vida y obra de Antonio Seguí, uno de los artistas plásticos más importantes de Córdoba y la Argentina.

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Museo de Ciencias Naturales: plantas, biodiversidad y ciencia

El lunes 18, el Museo Provincial de Ciencias Naturales realizará actividades especiales por el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas.

Habrá más de 20 stands, charlas con especialistas y propuestas vinculadas a biodiversidad, flora local y biotecnología vegetal.

Museo Evita-Palacio Ferreyra: recorridos accesibles y actividades en redes

El Museo Evita-Palacio Ferreyra lanzará visitas guiadas accesibles para personas sordas y además realizará una acción participativa en redes sociales bajo el hashtag #LoQueNosUne.

También habrá un recorrido guiado por el parque del museo para explorar especies nativas y el valor ambiental del paisaje histórico.