Interpelación a Adorni: “El 88% de los cordobeses se endeudan para comer"

La suspensión de la sesión para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a generar fuertes críticas desde la oposición, que además reclamó discutir en el Congreso temas vinculados a jubilaciones, medicamentos, salud y tarifas. En ese marco, la diputada nacional Gabriela Estévez advirtió sobre el deterioro económico y aseguró que “los argentinos se están endeudando para comer”.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Estévez sostuvo que la dirigencia oficialista “improvisa permanentemente” y consideró que la falta de experiencia y formación “se nota mucho” en la gestión nacional. “Por eso la situación del país está como está”, afirmó.

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La legisladora explicó que había viajado especialmente para dar quórum en la sesión prevista para interpelar a Adorni, aunque finalmente fue suspendida por los sectores que la habían convocado. Sin embargo, remarcó que desde su bloque pidieron incorporar al temario cuestiones vinculadas al programa Remediar, los medicamentos gratuitos para jubilados y el presupuesto en salud y educación.

Durante la entrevista, Estévez también criticó con dureza a sectores aliados del oficialismo y apuntó contra dirigentes vinculados a Javier Milei. Además, cuestionó el funcionamiento del PAMI en Córdoba y afirmó que “este gobierno se metió de lleno en lo más profundo de la corrupción”. En esa línea, sostuvo que “se llenaron la boca diciendo que venían a erradicar estas prácticas y ni bien asumieron hicieron uso del dinero de todos los argentinos para beneficio propio”. También aseguró que “hay irregularidades bastante complejas que está investigando la Justicia”.

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La diputada advirtió además sobre la posible modificación del régimen de zona fría y sostuvo que la medida perjudicará a miles de familias. “En Córdoba hay lugares donde hace 10 grados bajo cero y ahora van a pagar entre un 30 y un 50% más de gas”, señaló.

Por otra parte, aseguró que el deterioro económico está empujando a las familias al endeudamiento. “El 88% de los cordobeses se endeudan para comer, utilizando tarjetas, billeteras virtuales o el fiado como complemento del salario”, indicó. También cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y remarcó que “la inflación sigue siendo alta y los salarios no alcanzan”.

Finalmente, Estévez reclamó que se reabran las paritarias, que los jubilados recuperen el acceso a medicamentos gratuitos y que las personas con discapacidad puedan continuar con sus tratamientos. “Queremos que nuestra gente viva con dignidad, pero este gobierno toma decisiones de espaldas al pueblo”, concluyó.