Martín Teicher sobre el déficit habitacional: "El problema no es construir, sino quién puede comprar"

La Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba inicia una nueva etapa bajo la conducción de Martín Teicher, presidente de Grupo Elyon. La entidad, que representa a uno de los motores clave de la economía provincial, busca ahora incidir en la planificación de la ciudad, mejorar su vínculo con el Estado y promover soluciones estructurales al déficit habitacional.

Teicher estará acompañado por Gonzalo Parga y Rodrigo Martínez en la conducción. Además, el equipo directivo se completa con José Luis Acevedo como secretario, Agostina Gennaro como prosecretaria, Martín Roca como tesorero, y Javier Novillo como protesorero.

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Fundada en 2004, CEDUC nació con el objetivo de posicionar a la actividad desarrollista como una de las fuerzas productivas de la provincia. Hoy, con 22 años de trayectoria, busca aggiornarse frente a los nuevos desafíos del sector.

“La lógica de la pelea constante no nos dio resultados. Nuestra lógica no es trabajar desde la pelea, que puede haber tenido su sentido en su momento, sino desde la construcción, escuchar un poco más a todos los sectores”, sostuvo Teicher, al explicar el cambio de enfoque.

Un cambio de paradigma institucional

El nuevo esquema organizativo de CEDUC refleja esta transformación. La presidencia se concentrará en la definición de lineamientos políticos y estratégicos, mientras que la ejecución operativa estará en manos de un CEO, rol que asumió Rogelio Moroni. Su trabajo estará centrado en las relaciones gubernamentales y en acompañar gestiones para mejorar la operatividad del ecosistema desarrollista y fortalecer el posicionamiento político de la institución.

Además, se conformará un Consejo de Consultivo Estratégico, formado por los expresidentes de la entidad, para dar apoyo a la gestión y aportar una visión de largo plazo. Según explican desde la entidad, su función será aportar experiencia y actuar como “árbitros” en la toma de decisiones estratégicas.

La batalla por la percepción pública

Además de los desafíos estructurales, la nueva gestión identifica un problema menos tangible pero igual de crítico: la imagen del sector. “La construcción es una actividad noble, pero tiene un mal marketing”, señalan.

Teicher reconoce que casos aislados de mala praxis y una comunicación deficiente contribuyeron a una percepción negativa. A esto se suma un imaginario extendido que ubica a los desarrollistas como actores con poder discrecional sobre las normas urbanísticas, algo que desde la entidad buscan desmitificar.

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“El empresario tiene una responsabilidad. Tener dinero y capacidad de invertir no es un privilegio, hay que ver qué hacer con el dinero, dinamizar la economía y dejar de vender al 2% de la población”, afirmó Teicher. En esa línea, subrayó la necesidad de visibilizar la capacidad del sector para transformar capital privado en trabajo genuino.

Ciudad planificada y revitalización urbana

En línea con su nuevo enfoque, CEDUC promueve una planificación urbana coordinada entre el sector público y privado. La propuesta apunta a integrar la lógica económica de los desarrollistas con la visión técnica de los urbanistas y las necesidades de la gestión municipal.

La planificación, sostiene, debe contemplar no solo la construcción de viviendas, sino también la infraestructura asociada: transporte, servicios básicos, pavimentación, recolección de residuos y cercanía a centros educativos.

En este punto, destaca una mayor apertura al diálogo por parte del municipio, aunque advierten que es clave avanzar hacia reglas claras que ordenen el crecimiento urbano y limiten la discrecionalidad.

El gran cuello de botella: el crédito hipotecario

Más allá de la capacidad constructiva, el principal obstáculo del sector sigue siendo financiero. El déficit habitacional en Argentina se ubica entre 4 y 5 millones de viviendas, pero el mercado actual solo alcanza a un 2% de la población, principalmente quienes pueden acceder al contado.

“El problema no es construir, es quién puede comprar”, sintetiza el empresario. La falta de crédito hipotecario sostenible aparece como el gran desafío pendiente.

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Entre las limitaciones estructurales, señalan el descalce del sistema financiero: los depósitos son mayormente a corto plazo, lo que dificulta otorgar préstamos a 20 o 30 años. A esto se suma la carga impositiva, con críticas puntuales al impuesto a los sellos para la primera vivienda, al que califican como un “impuesto a la esperanza”.

Una agenda de largo plazo

De cara al futuro, la entidad plantea una serie de objetivos estratégicos. Entre ellos, mejorar la calidad técnica de los proyectos, fortalecer el vínculo entre el mercado de capitales y el desarrollo inmobiliario, y generar instancias de “docencia” tanto para el sector público como privado.

La apuesta es ambiciosa: reposicionar al desarrollismo como un actor clave en la construcción de ciudad y no solo como un ejecutor de obras. En palabras de Teicher, se trata de consolidar una actividad “transversal”, con impacto en todos los niveles socioeconómicos y con obras que perduran generaciones.