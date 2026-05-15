Ranking de intendentes: Córdoba los prefiere peronistas y ningún libertario dentro del top 10

En el nuevo Ranking de intendentes se registró cambios en el podio de los mejores. La particularidad es que ahora está ocupado por quienes llegaron al poder de la mano de Hacemos Unido por Córdoba.

Oscar Santarelli de Villa General Belgrano resignó el primer lugar, que es ocupado por Damián Bernart, el amigo y principal hombre del gobernador Martín Llayora en sus pagos. El Ranking es armado por la consultora CB Global Data sobre un total de 9364 casos distribuidos en todos los departamentos y regiones de Córdoba.

Entre los principales Intendentes de Córdoba, hay tres que en el mes de mayo se destacan por tener el mejor diferencial de imagen en su departamento, lo cuál potencia su posicionamiento local y regional: Damián Bernarte de San Francisco (+15,9%) en primer lugar, seguido por Eduardo Acastello de Villa María (+13,8%), y en tercer lugar Oscar Santarelli de Villa General Belgrano (+12,3%).

Este mes salió del podio Marcos Ferrer de Rio Tercero, con un diferencial de 11,7% perdió dos puntos desde la medición pasada. En quinto lugar, está Raúl Cardinalli de Cosquín, que la semana pasada fue anfitrión del gobernador kirchnerista Axel Kicillof.

Los intendentes con peor diferencial de imagen son: Fernando Rambaldi de La Calera (-7,0%) en último lugar, seguido por Gino Chiapelo de Laboulaye (-2,1%), y completa el podio negativo Sara Majorel de Marcos Juarez (+0,3%).

El Intendente con mayor crecimiento en su diferencial con respecto al mes anterior fue Natalia Bellón de La Carlota (+4,5%), mientras que la mayor caída se observó en Oscar Santarelli de Villa General Belgrano (-3,3%), lo que generó que pierda el primer lugar.

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Federico Zárate de Jesús María, que hace pocas semanas oficializó su pase a la Libertad Avanza quedó en el puesto 11, con un diferencial de 7,1%. Otro de los mandatarios que pudo recibir las críticas o contagiarse el mal momento del presidente Javier Milei es Sara Majorel, que apenas fuera en el puesto 19.

La región de Sierras con los contrastes

La consultora CB agrupó en la región sierras a intendentes de diferentes departamentos y valles, entre ellos Calamuchita y Paravachasca o Santa María. Una intendenta que se considera alineada a los libertarios, quedó en el fon de la tabla.

Allí se puede observar que cuentan con podio (Oscar Santarelli) y con el peor diferencial de “Sierras” fue Natalia Contini de Anisacate, que tiene una imagen negativa de 19,1 y 20,7% de positiva.