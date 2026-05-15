Senador del PJ sobre Adorni: "Es el único argentino que Milei sacó de la pobreza"

El senador nacional del bloque justicialista Martín Soria cuestionó con dureza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien catalogó como "el único argentino" que el presidente Javier Milei "sacó de la pobreza".

El rionegrino afirmó que el escándalo que involucra al funcionario libertario "es como una novela que no tiene fin" al plantear una cuestión de privilegio en la sesión de la Cámara alta contra Adorni, que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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Qué dijo el senador Soria sobre Adorni

“El escándalo del jefe de Gabinete es como una novela que no tiene fin donde cada día aparece algo más o algo peor por los innumerables casos de corrupción, donde el presidente lleva casi 70 días defendiendo lo indefendible”, criticó Soria.

Además consideró que “para juntar lo que gastó" Adorni "debió haber sido jefe de Gabinete durante 26 años”.

“La escribana de Adorni entró siete veces a la Casa Rosada para perfeccionar la teoría de que dos jubiladas que le prestaron plata de palabra”, recordó el exministro de Justicia en su exposición difundida por NA.

“Milei, ajeno a la realidad sigue defendiendo, a este jefe de Gabinete, pero tenemos que preguntarnos si no es un sistema de privilegios, corrupción y saqueo organizado por el presidente y su hermana”, expresó el senador.

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Otra cuestión de privilegio

El senador chubutense Carlos Linares también formuló una cuestión de privilegio contra Adorni, a quien acusó de "delincuente", al igual que su hermano, el legislador bonaerense Francisco Adorni, también imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

“Es un tema que no se termina y no tenemos que dejarlo terminar por más que el Gobierno quiera que se hablen de otros temas”, concluyó.