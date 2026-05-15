“Le enlazaron un cable en el cuello para que retire la denuncia”: la grave acusación de una mujer contra policías de Córdoba

Lo que comenzó como una denuncia contra cuatro efectivos policiales de San Francisco del Chañar escaló esta semana a una situación de extrema gravedad. La mujer que acusó a los agentes de obligarla a mostrar fotos íntimas de su teléfono durante un procedimiento presentó ante la justicia un nuevo hecho: alguien intentó matarla en su propio domicilio para silenciarla.

Su defensor, el abogado Ignacio Almada Vargas, relató lo sucedido en diálogo con ElDoce: "Entre las 21 y las 22, ingresó una persona al patio y la abordó por la espalda, le enlazó un cable en el cuello y la amenazó de muerte para que retirara la denuncia que hemos efectuado".

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La víctima estaba haciendo algo tan cotidiano como colgar ropa cuando fue atacada por la espalda.

La ironía del episodio es que la mujer contaba con custodia policial, pero los efectivos asignados estaban apostados en el frente de la vivienda, no en el patio. Fue su propio hijo menor quien frustró el ataque al escuchar los gritos y asomarse. El agresor, al verse descubierto, saltó una tapia y escapó. "Entre la descripción que da el nene, que estaba todo vestido de negro, y la noche, no se pudo ver más", detalló el letrado.

El martes, un día antes del ataque físico, alguien había deslizado por debajo de la puerta de su casa una hoja con una amenaza de muerte. "Anoche fue este episodio explícito de extrema gravedad", advirtió Almada Vargas, quien fue directo en su pedido a las autoridades: "Ella está asustada. Exhorto a que la protejan".

El fiscal Monti, de Jesús María, tomó intervención y se realizará un relevamiento pericial en el patio. La denuncia original apunta a cuatro policías —tres hombres y una mujer, identificados parcialmente como Chávez y Serrano— por haberla obligado a exhibir imágenes privadas de su celular en el marco de una causa por robo en la que ella no figura como imputada.

Qué había denunciado antes la mujer

El caso se originó en San Francisco del Chañar, donde la mujer —que trabaja generando contenido para adultos en OnlyFans— denunció que cuatro policías la obligaron a mostrar fotos y videos íntimos de su celular dentro de una comisaría mientras era interrogada por una causa vinculada a un presunto robo. Según su defensa, ella no estaba imputada en el expediente.

De acuerdo a la presentación judicial, el procedimiento derivó en una fuerte crisis emocional. La mujer sufrió un intento de suicidio después del episodio, situación que quedó incorporada en la causa y profundizó la gravedad de la denuncia contra los efectivos.

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La investigación quedó a cargo de la fiscal de Deán Funes, Analía Cepede, quien intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la dependencia policial. En declaraciones radiales, la funcionaria explicó que el punto central es determinar bajo qué carácter fue trasladada la mujer: “Cuando se trata de un sospechoso no se lo puede obligar nunca a entregar una aparatología móvil porque hace a su derecho de intimidad y de defensa”.

Por su parte, el abogado Ignacio Almada Vargas sostuvo que su clienta fue sometida a un interrogatorio bajo presión para forzar una autoincriminación y cuestionó que los policías exigieran acceder a contenido íntimo sin relación con la investigación. Luego se realizó un allanamiento en su vivienda donde secuestraron celulares, un vehículo y otros elementos, aunque la defensa aseguró que no encontraron pruebas relevantes sobre el hecho investigado.