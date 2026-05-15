Asalto y muerte en Villa Belgrano: dos detenidos en Salta imputados por el crimen del policía Azábal

Desde la madrugada se desarrolla un importante operativo con allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento fueron detenidos por orden de la Justicia de Córdoba dos hombres en Salta. Se sospecha que habrían integrado la banda de asaltantes que ingresó a una vivienda de Neper y Avogadro, en barrio Villa Belgrano, el 12 de marzo pasado.

El resultado fue trágico: el policía Luis Alejandro Azábal (65) que llegaba para socorrer a las víctimas habría sido confundido por el dueño de casa, Paolo Zambelli, quien le disparó con un arma de fuego provocándole heridas mortales.

LUIS AZÁBAL. El policía fue asesinado a pocos meses de su retiro de la fuerza.

Ricardo González Pallares y Lautaro Maximiliano Díaz -detenidos en las últimas horas- fueron imputados por el fiscal Víctor Chiappero por el delito de homicidio en ocasión de robo.

En los procedimientos realizados en las últimas horas se secuestraron armas de fuego, réplicas, cartuchos de distintos calibres, motocicletas, celulares, dinero, estupefacientes y otros elementos.

Durante la mañana el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto a la plana mayor de la Policía de Córdoba ampliarán información sobre el curso de la investigación.