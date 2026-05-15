Manuel Adorni se reúne con Javier Milei en Olivos

La reunión que este viernes mantendrán Javier Milei y Manuel Adorni en la Quinta de Olivos llega en un momento políticamente sensible para el Gobierno. Mientras el oficialismo intenta mostrar señales de gestión y reactivar la agenda económica, el jefe de Gabinete quedó nuevamente en el centro de la escena por el avance de la causa judicial en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El encuentro en Olivos fue presentado oficialmente como una reunión para repasar “agenda de gestión”, aunque en la Casa Rosada admiten que también servirá para coordinar la estrategia política frente al creciente desgaste que provocan las denuncias contra Adorni. El Presidente ya había ratificado públicamente a su funcionario en otras oportunidades y volvió a respaldarlo en las últimas reuniones de gabinete, pese a las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza.

En paralelo, el Gobierno buscó esta semana recuperar iniciativa con una fuerte puesta en escena en Mendoza. Allí, Adorni encabezó la inauguración del parque solar “El Quemado”, presentado por el oficialismo como el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El acto reunió al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, al titular de YPF Horacio Marín y a funcionarios nacionales, en un intento por exhibir resultados concretos del programa económico.

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La visita de Adorni a Mendoza, sin embargo, estuvo lejos de ser completamente cómoda. Aunque originalmente estaba prevista la presencia del ministro de Economía Luis Caputo, finalmente no compartió escenario con el jefe de Gabinete, alimentando versiones sobre diferencias internas dentro del oficialismo. El Gobierno apostaba a convertir la inauguración de “El Quemado” en una postal de estabilidad política y confianza inversora, en momentos en que el RIGI se transformó en uno de los pilares discursivos de Milei para atraer capitales extranjeros libertario.

El jefe de Gabinete aprovechó la plataforma para defender las herramientas económicas del Gobierno. Según detalló Adorni, si se suman todos los proyectos presentados bajo el marco del RIGI, el potencial de inversión podría superar los 94.000 millones de dólares, con un impacto anual positivo estimado en 40.000 millones de dólares para las arcas nacionales.

Pero mientras el oficialismo intenta mostrar gestión, la situación judicial del jefe de Gabinete suma capítulos. En los últimos días, el fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y pidió nuevas medidas de prueba vinculadas a movimientos financieros, pólizas de seguros, viajes y operaciones con criptomonedas. La Justicia busca determinar si existen inconsistencias entre el patrimonio declarado por Adorni y distintos activos detectados durante la investigación

En la oposición consideran que el caso ya comenzó a impactar sobre la imagen del Gobierno y comparan el desgaste político con otras crisis de alto costo simbólico para distintas administraciones. En la Casa Rosada, en cambio, sostienen que Milei no evalúa desplazar a Adorni y creen que una retirada del funcionario sería interpretada como una señal de debilidad política..