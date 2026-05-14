Manuel Adorni inauguró el Parque Solar "El Quemado" en Mendoza, el primer proyecto bajo el RIGI

En un acto con fuerte carga política y económica, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, inauguró este jueves en el departamento de Las Heras, Mendoza, el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”. Se trata de un hito para la gestión de Javier Milei, ya que es el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La obra demandó una inversión de 220 millones de dólares y marca el inicio de una serie de desembolsos energéticos que el oficialismo espera que transformen la macroeconomía argentina.

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Adorni estuvo acompañado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Durante su discurso, el funcionario destacó que el parque representa la "Argentina del futuro" y subrayó que el país cuenta actualmente con un marco "de previsibilidad y orden fiscal" que permite al sector privado apostar al largo plazo sin los riesgos de los "shocks externos" del pasado.

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Adorni utilizó el evento para reafirmar que "sigue siendo la voz " del oficialismo

El impacto del RIGI y las metas de exportación

El jefe de Gabinete aprovechó la plataforma para defender las herramientas económicas del Gobierno. Según detalló Adorni, si se suman todos los proyectos presentados bajo el marco del RIGI, el potencial de inversión podría superar los 94.000 millones de dólares, con un impacto anual positivo estimado en 40.000 millones de dólares para las arcas nacionales.

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Por su parte Horacio Marín aportó cifras ambiciosas sobre el rol del sector energético en la balanza comercial. Marín estimó que, para el año 2031, la Argentina estará en condiciones de exportar energía por un valor de entre US$ 40.000 y US$ 50.000 millones, superando ampliamente las proyecciones previas del sector. "Estamos contribuyendo para que el país logre este salto exportador", afirmó el ejecutivo de la petrolera estatal.

Junto a Cornejo y Marín, Adorni defendió las herramientas económicas del Gobierno

Modernización laboral y reformas en el Congreso

Más allá de lo energético, Adorni utilizó el evento para ratificar el rumbo político en medio de las causas judiciales que lo indagan por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario reafirmó que sigue siendo la voz del oficialismo y destacó logros legislativos como la Ley de Modernización Laboral, la cual —según sus palabras— permitirá incluir a más de 5 millones de personas en el mercado formal y terminar con la "industria del juicio".

En su cierre, el jefe de Gabinete hizo hincapié en el carácter federal de las medidas, mencionando la nueva Ley de Glaciares como una vía para que las provincias "manejen de forma autónoma sus recursos naturales". Asimismo, adelantó que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo paquete de reformas destinadas a "cambiar la vida de los argentinos y dejar atrás la decadencia".

MEG/ML