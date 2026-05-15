viernes 15 de mayo de 2026
POLITICA
Anuncio de la ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad adelantó que el Gobierno brindará una lista con más de 30 mil personas con derecho de admisión para el Mundial

"Son personas que no pueden entrar aquí, en Argentina, pero tampoco podrán ahora en los EE. UU.", dijo Alejandra Monteoliva.

Conferencia de Prensa Monteoliva 08052026
Alejandra Monteoliva | Captura web

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció que el gabinete nacional extenderá este viernes una lista de 34 mil personas que no podrán viajer al Mundial porque pesará sobre ellas un derecho de admisión para ingresar a los estadios en EE.UU..

"Son personas que no pueden entrar aquí, en Argentina, pero tampoco podrán ahora en los EE. UU. También con ese tema mostramos nuestra posición respecto al tema de la seguridad y establecer reglas claras contra los violentos y ahora también contra los morosos de cuota alimentaria", aseguró la titular de la cartera de Seguridad.

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LT

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