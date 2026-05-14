Netflix canceló “El abogado de Lincoln”, exitosa serie original que cerrará con una quinta temporada

Netflix confirmó que la exitosa serie original “El abogado de Lincoln” llegará a su final con una quinta temporada, la ficción protagonizada por el actor mexicano Manuel García Rulfo en la piel del abogado defensor, Mickey Haller, se convirtió en uno de los títulos más vistos del catálogo desde el estreno de su primera entrega, con una combinación de drama legal, conflictos personales y casos criminales. Basada en las novelas del escritor norteamericano, Michael Connelly, logró consolidar una audiencia global.

El abogado de Lincoln se destacó por su dinámica narrativa y por el carisma del actor principal, el letrado que trabaja desde el asiento trasero de su emblemática camioneta mientras resuelve complejos casos judiciales en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

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La historia se transformó en uno de los dramas judiciales más sólidos de la plataforma, gracias a su ritmo narrativo y a la construcción de personajes complejos. La trama combinó investigaciones criminales, tensión emocional y el costado más humano de sus protagonistas.

Desde Netflix aún no anunciaron una fecha exacta del lanzamiento; sin embargo, desde el seno de la producción señalaron que la temporada 5 podría estrenarse entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Los tiempos de su llegada a la pantalla depende del calendario de rodaje y postproducción.

La quinta temporada se basa en “El camino de la resurrección”, novela de la saga literaria de Michael Connelly y, constará de diez capítulos. Las grabaciones iniciaron en marzo del corriente año, dos meses atrás, y le dará continuidad a los casos controversiales de Mickey Haller en los tribunales de Los Ángeles junto a sus ayudantes del famoso estudio jurídico.

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Netflix apuesta a que la temporada 5 de El abogado del Lincoln” se convierta en un gran evento dentro de su catálogo global

Netflix apuesta a que la temporada 5 de “El abogado del Lincoln” se convierta en un gran evento dentro de su catálogo global y buscará cerrar la historia de Mickey Haller con una producción de alto nivel y un desenlace capaz de satisfacer a una audiencia que acompañó la serie durante años.

El actor Manuel García Rulfo habló recientemente sobre el final de la serie y aseguró sentirse profundamente agradecido por el impacto que tuvo la producción en el público. “Interpretar a Mickey Haller cambió mi carrera y mi vida”, expresó durante una entrevista promocional vinculada a la producción audiovisual.

Serie de Netflix, “El abogado de Lincoln”

“Queremos despedir la historia de la mejor manera posible. Creo que los seguidores van a sentirse identificados con el final que estamos construyendo”, expresó Manuel García Rulfo.

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La cancelación de la serie generó una fuerte reacción entre los fanáticos en redes sociales, donde miles de usuarios lamentaron el anuncio y destacaron el nivel de la producción. Muchos seguidores señalaron que “El abogado de Lincoln” logró revitalizar el género judicial dentro de las plataformas de streaming.

PM/ff