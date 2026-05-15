Se conoció la primera foto de Mauricio Macri y su nueva novia: quién es Dolores Teuly

Las calles de París sirvieron como telón de fondo para terminar con un misterio más de la política y la farándula. Luego de que el programa LAM filtrara la primera imagen de Mauricio Macri caminando relajado junto a una misteriosa mujer rubia en la capital francesa, todos los focos apuntaron hacia un solo nombre: Dolores "Lola" Teuly. Lejos de ser una figura mediática, la nueva pareja del líder del PRO es una empresaria de 46 años que pertenece a su círculo de extrema confianza y que guarda un pasado laboral directamente ligado a los pasillos de Balcarce 50.

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