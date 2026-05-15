viernes 15 de mayo de 2026
POLITICA
De Casa Rosada a París

Se conoció la primera foto de Mauricio Macri y su nueva novia: quién es Dolores Teuly

Tras la filtración de una imagen de ambos en Francia, el líder del PRO blanqueó su romance con la mujer 20 años menor que integró su equipo de Ceremonial y Protocolo. Se conocen hace más de dos décadas y el ex mandatario ya formalizó la relación ante su círculo íntimo.

Mauricio Macri y Dolores Teuly
Mauricio Macri y Dolores Teuly | CARAS - Facebook

Las calles de París sirvieron como telón de fondo para terminar con un misterio más de la política y la farándula. Luego de que el programa LAM filtrara la primera imagen de Mauricio Macri caminando relajado junto a una misteriosa mujer rubia en la capital francesa, todos los focos apuntaron hacia un solo nombre: Dolores "Lola" Teuly. Lejos de ser una figura mediática, la nueva pareja del líder del PRO es una empresaria de 46 años que pertenece a su círculo de extrema confianza y que guarda un pasado laboral directamente ligado a los pasillos de Balcarce 50.

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